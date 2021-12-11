«Первое время я могла только слышать». История девушки, пережившей две операции на мозге

Наталья жила жизнью, про которую говорят: «у неё было всё». Работала руководителем в отличной компании, любила своё дело. Увлекалась спортом, вела здоровый образ жизни, путешествовала по миру. Строила планы на будущее. В какой-то момент начала замечать, что неуверенно ходит. Этот симптом развивался быстро. Наталья обратилась к врачу, и тут её ошарашили: в мозге опухоль, надо срочно вскрывать череп, делать сложную операцию, пишет Onliner. Когда отошла от наркоза, поняла, что жизнь поделилась на до и после. Спасая Наталью, хирурги вынуждены были повредить лицевой нерв — половина лица «оплыла». А спустя несколько дней случился инсульт, после которого парализовало половину тела. Многие списывали женщину со счетов: редко кто справляется с такими потрясениями. Но она проявила настоящий героизм, по сути, победив себя — свою боль, страх, неуверенность. Впереди ещё годы реабилитации, но уже понятно, что у Натальи всё получится. Это история про сильного человека, который умеет увидеть будущее, оправиться и встать даже после самых тяжёлых ударов судьбы.

Вот лишь некоторые цитаты из этого монолога:

Я вела активный образ жизни: много работала, занималась спортом, путешествовала. Было всё, но в один момент это «всё» остановилось. Всё началось два года назад. В какой-то момент я заметила, что не очень уверенно хожу, возникли проблемы с координацией.

Однажды у меня поднялось артериальное давление, врач-невролог отправила на МРТ. Ехала я туда уже не за рулем своей машины, меня везла подруга. После исследования мне позвонили из поликлиники и сказали, что нужна консультация нейрохирурга. Он мне сказал, что есть подозрение на наличие опухоли слухового нерва — невреномы.

Это заболевание достаточно успешно лечится, но у меня ситуация осложнялась большими размерами опухоли: она была практически 5 сантиметров. Доктор сказал, что у меня нет иного выхода, кроме как операция. Любая операция на головном мозге — это риск. Никто не давал гарантий, что я не умру на операционном столе.

Не знаю, сколько длилась операция. По словам сына, который ждал моего возвращения, обратно меня вернули через шесть-восемь часов. Проснулась в реанимации. Перед тем как сын меня увидел, моя подруга предупредила его: «Мама не очень хорошо выглядит».

«Не очень хорошо» означало на самом деле полностью оплывшую правую сторону лица. Не работал глаз, он смотрел в область переносицы и не двигался вообще, была нарушена речь. Прекрасно помню, как первый раз увидела себя в зеркале. В голове возник главный вопрос: как я буду жить дальше? Для меня очень большую роль играл внешний вид, всегда уделяла этому большое внимание. Понятно, происходящее шокировало.

Поначалу казалось, что через какое-то время всё наладится. Я не знала, что меня ожидало дальше. Через три дня у меня случилось кровоизлияние в мозг. Я почувствовала жар, давление зашкаливало, дежурный врач отправила меня на КТ, одновременно вызывая в больницу хирурга, который меня оперировал.

Меня стали готовить к операции, при этом я ещё была в сознании. Кульминационным моментом, изменившим моё восприятие всего, что происходит вокруг, стал миг, когда мне стали брить затылок в реанимации. Я понимала: шансы не вернуться реальные. Находясь в таком состоянии, ты подводишь итог своей жизни, для тебя не важно всё материальное: машины, квартиры, путешествия… Остаётся важным только то, хорошо ли ты прожил, было ли ощущение полноты, — оказывается, это главное, это надо ценить.

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Я опять очнулась в реанимации. На этот раз отказали практически все физические функции, первое время я могла только слышать. Оказалось, что у меня парализована половина тела. Скоро пришло понимание, что я не могу есть: отсутствовал глотательный рефлекс. Я согласилась на установку зонда, но он простоял недолго. Сын покормил меня один раз через трубочку, я сразу попросила после этого его снять, решила заново учиться есть. Некоторые улучшения всё-таки происходили, я частично восстанавливалась.

Ходить получалось, но с очень большим трудом. При этом моя походка напоминала походку пьяного человека. Прохожие на улице думали, что я не трезва. Хорошо помню случай, когда мне даже предложили «по 100 грамм»…

Тебя рассматривают в магазинах, пялятся при этом откровенно, за спиной часто слышала обсуждение о том, что с тобой произошло: инсульт или авария. Всё это очень больно и неприятно.

Некоторое время за мной смотрела сестра, потом я от неё уехала, потому что понимала: если мне кто-то в это время будет продолжать помогать, за меня что-то делать, я никогда не научусь справляться сама. Думаю, не займись я активно своим восстановлением, осталась бы в том состоянии, в каком выписывалась: могла бы себя обслужить, и на этом всё. Мир тогда сужается до рамок одной квартиры.

Самое главное — найти в себе силы двигаться дальше, бороться. Пройти через всё это можно, только постоянно переступая через себя. Я хорошо запомнила, что мне надо ходить, поэтому каждый день выходила на улицу. Состояние было таким, что купленная бутылка кефира была настолько тяжёлой, что меня вело из стороны в сторону, когда несла её домой. Отдыхала каждые 100 метров. Но я шла. Каждый день. Плакала, понимала, что ходить не могу, сил нет совсем, но вставала и делала. Через себя.

Училась всё делать левой рукой: есть, чистить зубы, развился навык фотографироваться так, чтобы не было видно моих проблем. Мне очень не хотелось показывать, что в моей жизни что-то сильно изменилось. Очень сложно принять себя таким.

Я встречалась с людьми, которые после таких же операций, как у меня, не выходили из дому по году, два. Они ушли с работы, ничем не занимались — просто потому, что у них изменился внешний вид. Сейчас не могу определить, что давало силы двигаться мне. Наверное, желание жить, как ты жил раньше.

Через три месяца настал момент, когда мне смогли сделать восстанавливающую операцию — пластику лицевого нерва. Благодаря ей начались положительные изменения. Процедуры по восстановлению моей внешности ещё не закончены, и непросто продолжать борьбу с собой ежедневно. Восстановление происходит крайне медленно, но оно идёт. И над каждым новым шагом приходится очень много работать.