«Что мне от того, что его в Эмираты поставляют?» Случчанин недоумевает: почему исчез Слуцкий сыр (так ли это?)

В редакцию обратился случчанин Леонид Липко, который живёт в микрорайоне «Чехова». Он недоумевает, почему в фирменном павильоне ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», расположенном на улице Чехова у дома № 57, трудно купить твёрдый сыр слуцкого производства. «Кур'ер» посмотрел, что есть в продаже в нескольких фирменных киосках, и спросил у производителя про ассортимент.

«Что мне от того, что сыр в Эмираты поставляют?»

«Зашёл на днях в ларёк сыродельного комбината, что на Чехова. Был удивлён, что нет твёрдых сыров. Продавцы не смогли пояснить, почему так. Поэтому позвонил в отдел маркетинга Слуцкого сыродельного комбината и спросил там, — рассказал Леонид Липко, житель Слуцка. — Маркетологи рассказали мне, что комбинат — экспортно ориентированное предприятие. Из ответа так и не понял, будет ли он в продаже. Специалисты по телефону отвечают чётко, объясняют мне сложную коммерческую цепочку, как оно должно быть: эти деньги — туда, те деньги — сюда. Я же спрашиваю: «А мы в этой цепочке где — слуцкие покупатели, белорусы? Что мне от того, что сыр в Эмираты отправляют? Я хочу покупать его здесь».

Я посмотрел вечером на работу ларька со стороны. Делюсь наблюдениями. Подходят женщины, уставшие после смены, заходят в ларёк и уходят со злыми лицами".

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Что есть в другом фирменном ларьке

В четверг, 9 декабря, «Кур'ер» побывал в фирменном павильоне Слуцкого сыркомбината, который находится на мини-рынке в 11-м городке.

Из полутвёрдых сыров в продаже были: сыр «Голландский» по 15,36 рубля, «Маасдам» — по 17,47 рубля и два вида «Пармезана» — по 17,99 и 19,73 рубля за килограмм. Ответить покупателю, когда в продаже будут и другие сорта сыра, в том числе дешевле по цене, продавец не смогла.

Сегодня, 10 декабря, в фирменном павильоне в центре города, по улице Ленина у дома № 183, ассортимент был вдвое больше. В продаже было 8 сортов сыра по цене от 12,94 до 31,20 рубля. Сегодня, 10 декабря, в фирменном магазине на ул. Тутаринова в продаже было шесть сортов полутвёрдого сыра по цене от 13,84 до 31,20 рублей.

Комментарии представителя предприятия

Екатерина Лаптева, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», ответила: «Никаких изменений нет. По фирменной торговле, возможно, были перебои. Может быть, товар просто не подвезли в то время, когда человек пришёл в киоск. Но вот, например, на улице Тутаринова (в фирменном магазине комбината — Прим. ред.) можно купить весь выбор сыра».

Справочно. На сайте ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» размещена информация о 50 сортах полутвёрдого и твёрдого сыра, которые производят на комбинате.