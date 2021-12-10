Сегодня «Кур'ер» прошёл по центру города и посмотрел, какие приметы праздника появились на улице.

Нельзя сказать, что магазины и учреждения активно украшают свои фасады, но кое-где новогодняя атрибутика есть. Первыми преобразили витрины новогодними сюжетами и мотивами магазины. Хотя кто-то просто выставил прошлогоднюю иллюминацию. Окна Центра детского творчества, например, сплошь покрыты ажурными узорами из бумаги.
В жилых домах признаки праздника можно увидеть по вечерам, когда некоторые хозяева зажигают гирлянды.
Кто в Слуцке первым создаёт новогоднее настроение на улицах. Фотопрогулка
Витрина «Дома торговли». Фото: Александр Шелехов
Кто в Слуцке первым создаёт новогоднее настроение на улицах. Фотопрогулка
Кто в Слуцке первым создаёт новогоднее настроение на улицах. Фотопрогулка
Универмаг «Слуцк»: платья летние, но шары и ветки елей — вполне новогодние
Кто в Слуцке первым создаёт новогоднее настроение на улицах. Фотопрогулка
Кто в Слуцке первым создаёт новогоднее настроение на улицах. Фотопрогулка
Ажурные окна Центра детского творчества
Кто в Слуцке первым создаёт новогоднее настроение на улицах. Фотопрогулка
Ёлочные гирлянды на подоконниках магазина золотых изделий
Кто в Слуцке первым создаёт новогоднее настроение на улицах. Фотопрогулка
Рождественский венок от общепита
Кто в Слуцке первым создаёт новогоднее настроение на улицах. Фотопрогулка
Изящная «дамская» новогодняя витрина.
Кто в Слуцке первым создаёт новогоднее настроение на улицах. Фотопрогулка
Ну и в этой торговой точке у авторынка намёк на праздник есть