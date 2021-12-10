Права человека: почему это важно для каждого. Простое и ясное объяснение от жителя Слуцка

День 10 декабря можно по праву считать праздником. Праздником торжества гуманизма. В этот день более 70 лет назад была принята Всеобщая декла­рация прав человека.



Попробую ответить на три наивных вопроса о правах человека простым языком.

При чём тут Вторая мировая война?

Права человека — это как раз те правила, кото­рые «написаны кровью» миллионов людей. Самый страш­ный пример этому — Вторая мировая война.

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Ведь та война началась не с того, что одни напали на других. Началась она ещё тогда, когда в государствах несправедливость и террор против своих граждан достигли таких масштабов, при которых «идеоло­гия зла» стала абсолютной нормой в обществе. В странах орудовали НКВД и гестапо. По религиозным, политическим, нацио­нальным признакам и убеждениям людей пытали, бросали за решётку, уничтожали.

Общество настолько деградировало, а руководство государств настолько преуспело в нарушении человеческих прав и свобод, что апогеем правового беспредела стала Вторая мировая война.

Декларация прав человека принята после Второй мировой войны, чтобы больше никогда не допустить повторения всех тех ужасов, которые пережило человечество.

Что не так с правами человека?

Важно понимать, что государство должно защищать своих граждан, служить их благополучию. В этом и есть смысл работы тех, кому граждане доверили власть. Права человека — это именно про взаимоотношения граждан и государства.

Напомню, к основным личным и политическим правам человека относятся:

право на жизнь;

неприкосновенность личности;

неприкосновенность жилища;

неприкосновенность переписки;

равенство перед законом;

свобода слова и печати;

свобода собраний;

свобода мнений;

право принимать участие в управлении своей страной и другие.

История нам оставила множество примеров, где успешными и богатыми являются именно те государства, в которых торжествует закон, соблюдаются права человека — и граждане чувствуют себя свободными.

Почему нарушения прав человека затрагивают каждого?

Кризис с правами человека неизбежно имеет последствия для каждого. Это правило должны понимать и политики, и граждане. Ещё французский правовед и философ Шарль Луи Монтескье сказал: «Несправедливость, допущенная в отноше­нии одного человека, является угрозой всем».

Поэтому, считаю, лучший способ отметить день 10 декабря — это перечитать Декларацию прав человека и рассказать о ней вашим близким. Защищая права другого человека, вы защищаете и свои тоже.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.