Противоречивое обсуждение в соцсетях вызвала публикация «Кур'ера» об инциденте в маршрутке, после которого пассажирка из Слуцка не могла добиться от перевозчика сведений о водителе и адресах, по которым можно направить жалобу. Стороны примирились. Но мнения о том, как лучше разрешать проблему «пассажир-водитель», разделились. Сошлись только в одном — надо быть добрее. Обзор мнений, которые читатели высказали на нашей странице "ВКонтакте".

«Надо оставаться людьми»

Ekaterinka Nikolaenkko: «Всегда просят, чтобы указывали про детей, чтобы места были вместе. Ведь водитель может предупредить остальных, что места заняты, или нет? Не думаю, что это так сложно. Если они уступили место, то явно были согласны сесть в другом. Надо оставаться людьми! Можно найти тысячу оправданий. А можно помочь человеку решить проблему без лишних нервов. Один раз я не предупредила, что еду с ребёнком. Никто уступить не захотел, села впереди, а ребёнок — в самом конце. Мне кажется, водитель переживал больше, чем я. Он мне всю дорогу говорил о том, что нужно уведомлять».

Влад Мирный: «Иногда попадается такое „хамло“, с которым даже нормально не поговоришь. Естественно, остаётся неприятный осадок и нежелание повторения подобной ситуации. Поэтому вполне логичный резон — написать жалобу»

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Влад Мирный: «Речь идёт о том, что конфликт возник не по вине пассажира, так ещё инициатор этого конфликта не стал его улаживать, хотя должен. А пассажир просто хотел донести информацию до „верха“, чтобы предприняли какие-то меры. Да банально „пальчиком пригрозить“ водителю, что не надо так делать, уже что-то».

Инна Шилович: «Всё же можно решить на месте, мирно. Не такие уж и плохие водители в маршрутке».

Водителем быть нелегко

Юрий Воробей: «Ай-ай, места рядом, чтобы лясы точить в дороге, прям ехать полдня, чтобы не соскучиться, и почему водитель должен с пассажирами договариваться, её проблемы. Посадите тогда ребёнка на руки, если у вас такая проблема, и нечего портить другим настрой. Водителя, может, до этого тоже кто-то достал, а вы под горячую руку случайно попали. Водителем быть нелегко, каждого капризы выполнять и хотелки».

Дашка Казак: «Люди думают, заплачу 7 рублей и „насру там“. А водителя понять можно — все хотят вперёд, так как ему оставить места. Будьте добрее и уважайте окружающих! Тогда не будет скандалов. /… /Упустил водитель этот момент! Забыл. Он работает с 6 утра».

Елена Мыслицкая: «Водитель прав. Раз наблюдала картину, когда сесть вместе хотели сразу несколько пар. Укачивает — пакет в помощь. Водитель отвечает за жизни пассажиров — и не треплите нервы!»

Алексей Ковалевский: «Приди раньше и займи. Водитель не обязан каждому место держать. Он что — собака, гавкать каждому пассажиру».

«Спасибо, что помогли разобраться»

Татьяна Корзун: «Спасибо большое редакции, что опубликовали мою жалобу и помогли разобраться в данной ситуации. Хочу пояснить, что я езжу с трёхлетним ребёнком, который сидеть без мамы не будет, и он у меня не разговаривает, чтобы „лясы точить“, как было сказано выше. Места рядом я не требовала, а просила, и не один из водителей, кроме этого, мне не отказал. Дело в том — как он со мной разговаривал! Это было грубо, „хамски“ с позиции „ты че“… Фамилию свою по требованию он не назвал, спрашивала четыре раза… Диспетчер тоже не дал мне информацию. В понедельник только со мной связались. Мы нашли решение проблемы, но от водителя так извинений не получила. Спасибо редакции за помощь!»