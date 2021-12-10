«Каждый год у нас новая команда. Это проблема!»… Болельщики ФК «Слуцк» подвели итоги футбольного сезона-2021

Болельщики ФК «Слуцк» подвели итоги футбольного сезона-2021. В целом они довольны результатом, но считают, что команда могла бы добиться большего. Причиной слабой игры, по их мнению, является несыгранность команды, особенно в первом круге чемпионата.

Леонид Дуля:

Олег Стрижкин:

«В прошедшем сезоне тренер Александр Бра­зевич прививал своенравный, комбинационный футбол, учил игроков понимать друг друга, но, к сожалению, опытных игроков мало, больше молодёжи. Помимо этого, каждый год у нас новая команда, много игроков уходит и приходит — и это проблема. В первом круге игроки притирались, что-то получалось, что-то нет. По последним 7−8 играм было видно, что команда находит свой стиль и начинает играть. Удалось сыграть на равных с сильными соперниками. Такая игра, как в конце сезона, мне однозначно нравится. Если бы сохранили эту команду и усилились парочкой хороших игроков, то результат был бы регулярно. Но уже стало известно, что некоторые игроки уходят».

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«Этот сезон оцениваю больше положительно, чем отрицательно. Команда заняла по итогу сезона 9-е место. По динамике это лучший показатель с 2008 года, даже в 2018 году набрали очков меньше, хоть и заняли тогда 8-е место. Конечно, хотелось, чтобы выступили лучше, чтобы костяк команды оставался, а не по полсостава менялось. Если уходят игроки, то хотелось бы на их место равноценных, а не так, что приходят и сидят на скамейке, а после уходят в другие клубы. Зачем такие подписания — вопрос открытый. Ну и, конечно, хотелось, чтобы руководство клуба всё-таки активизировало работу с болельщиками. Сейчас вся работа с болельщиками — это выделение бесплатных мест на стадионе».

Андрей Нагорный:

«По моему мнению, в этом сезоне ФК „Слуцк“ сде­лал шаг вперёд — 9-е место явно лучше прошлогоднего 14-го, и в стыковых матчах не пришлось играть. Команда показывала характер в игре с лидерами чемпионата. В игре с БАТЭ, когда, уступая 4 мяча, сумели отыграть 3 и могли бы вырвать ничью. А где-то не хватало везения, как в игре со „Сморгонью“. Если посмотреть в таблицу, то до 6-го места не хватило всего 3 очка. Поэтому, мне кажется, команда может бороться в следующем сезоне за место в 6-ке, но при условии, если сохранится состав, а не будет меняться полкоманды».

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223 610 911 (из чата «Слуцкая телега»): «Болельщики существуют отдельно, клуб отдельно. Не понимаю, пресс-секретарь должен [это делать] или не он, а «болелам» за год не рассказывали про игроков нормально. И про то, чем клуб живёт. Что-то клуб сам себе суетится, как фирмочка какая-то, а не клуб для города! Есть у клуба сотрудники, а все другие — чисто потребители их высших игр. Сиди и смотри. Клуба в городе не видно и не слышно, живёт от игры до игры, а не всё время с «болелами». Спроси [у них], как [дела] в ФК «Слуцк" — не ваше дело, говорят.

И что мне распинаться, если клуб за годы Гену Талисмана ни разу не уважил! Станьте перед «домашкой» на подходе к парку и посмотрите, КАК люди идут на игру, и спросите у людей, как они раньше шли [на матчи]. Не надо будет никаких доказательств".