«Иисус, ты ли это?» В Слуцке посреди реки рыбак присел, кажется, просто на воде (фото)

Подписчик прислал в «Слуцкую телегу» фото, как в центре города на Случи рыбак присел, чтобы просверлить лунку. Из-за того, что лёд прозрачный, кажется, что мужчина сидит на воде.

«Иисус, ты ли это?» — пошутил в ответ другой подписчик.