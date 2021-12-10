На главной площади Старых Дорог установили новогоднюю ёлку. В этом году она необычная.

По словам местных жителей, традиционно ставили настоящие ёлочки, впервые смонтировали искусственную.

Главная ёлка в Старых Дорогах уже установлена. Как выглядит, и что в ней необычного (фото)
Фото: Ксения Хайкина