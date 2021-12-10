Эхо недели: в Слуцке новые талончики, а в Беларуси — продовольственное эмбарго

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На этой неделе Слуцк (и «Кур'ер» тоже) начал готовиться к Новому году. В городских автобусах появились новые талончики: с другим дизайном и белорусскоязычные. А власти Беларуси ответили на санкции Запада продовольственным эмбарго.

В городе и районе

  • В Слуцке появились новые билеты в городских автобусах. Они теперь на другой бумаге, с новым дизайном и белорусскоязычные.
  • В понедельник за 58-м магазином заделали ямы на дороге.
По следам публикации в «Кур'ере». Во дворе возле 58-го магазина в Слуцке заделывают ямы на дороге (фото)
Фото: Глеб Рулёв
  • В Слуцке на Копыльской напротив мебельной фабрики перед Новым годом откроется ещё одна «Копеечка».
  • На территории бывшего консервного завода демонтировали старую «воздушную» трубу газопровода.
  • Шествие Дедов Морозов в этом году, как планируется, будет 25 декабря. Сказочные персонажи немного изменят маршрут.
  • Слуцкий сыродельный комбинат в понедельник подписал контракт на поставку молочной продукции с компанией из Арабских Эмиратов.
  • Слуцкая группа TrafficCity написала песню «Всё, что мы есть». Артисты посвятили её художнику и музыканту из Слуцка Игорю Климову, который умер 30 марта.
  • Слуцкому РОВД 8 декабря исполнилось 103 года. Милиция прислала «Кур'еру» архивные фото, начиная с 1920-х годов.
РОВД: Слуцкой милиции исполняется 103 года (+ретрофото с 1920-х)
Фото предоставлено Слуцким РОВД

Консультации «Кур'ера»

На этой неделе мы опубликовали полезные материалы, в которых ответили на вопросы:

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Для престарелых и людей с инвалидностью. Кого и как можно поместить в приют под Слуцком
Фото: Слуцкий территориальный центр социального обслуживания населения

Люди

«Из-за пандемии я почти год не виделась с семьёй», Слуцк
Фото предоставила Юлия Забагонская
Юлия Забагонская, заведующая кабинетом компьютерной томографии Слуцкой ЦРБ, рассказала «Kур'еру», как изменилась её работа в пандемию и почему важно не «геройствовать», а выполнять все указания врача, если заболел.
Алексей Бурлаков. Фото: МЛЫН. BY
Алексей Бурлаков, учащийся Слуцкого государственного колледжа, разработал роботизированную руку с программой MRS.

Экономика

«Кур'ер» провёл очередной эксперимент и попытался купить в кулинариях Слуцка что-нибудь поесть на 1 рубль. Что у нас получилось.

«У вас что рубль только? Буду стоять по крупиночкам». Какой обед можно купить на 1 рубль в кулинариях Слуцка (эксперимент «Кур'ера»)
Фото: Ольга Паздерина
Картошка в Слуцке за год подорожала в два раза. Похожая тенденция прослеживается и в остальной Беларуси. Почему.

Проезд в общественном транспорте тоже, скорее всего, подорожает в декабре.

Во вторник на сайте pravo. by было опубликовано постановление Совмина от 6 декабря 2021 года № 700. Документ содержит список продовольствия, которое с 1 января запрещено ввозить в Беларусь из некоторых стран. В правительстве назвали это решение «ответом на внешнее санкционное давление». Что и откуда не будут ввозить, читайте по этой ссылке. Что конкретно пропадёт с прилавков, смотрите здесь.

Что было у мигрантов

Мигрантка из лагеря на польско-белорусской границе родила мальчика
Скриншот: БелТА
На этой неделе в ТЛЦ у мигрантов нарядили мишурой ёлку, а к детям приезжали клоуны и ростовые куклы. Сами иностранцы устраивали митинги и получали разную гуманитарную помощь. А ещё у одной из мигранток в Гродно родился мальчик. Все обзоры за неделю читайте здесь.

Происшествия

Во вторник, 7 декабря, около 07.45 по дороге от Слуцка в Ячево столкнулись автомобили «Пежо-206» и «Форд Галакси». Водитель «Пежо» получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ссадины правого виска.

Почитать и посмотреть

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«Кур'ер» перед Новым годом запустил свою традиционную акцию «Письмо Деду Морозу». Подробности акции и как в ней поучаствовать, рассказывает Александр Бранкевич.

О чём уже написали нам дети, читайте по этой ссылке.

Ещё «Кур'ер», опять же по давней традиции, в декабре подводит итоги уходящего года. Например, мы собрали неудачные дубли и забавные моменты, которые случались на съёмках сюжетов с Александром.

Если настроение от просмотра видео Александра у вас достаточно поднялось, чтобы выдержать психологически тяжёлое чтение, то ознакомьтесь с большой статьёй «Кур'ера» о домашнем насилии. Там есть реальные истории случчанок, печальная статистика, советы слуцкой милиции и психолога, а также список мест, куда можно обратиться, если вы столкнулись с бедой.