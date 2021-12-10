На этой неделе Слуцк (и «Кур'ер» тоже) начал готовиться к Новому году. В городских автобусах появились новые талончики: с другим дизайном и белорусскоязычные. А власти Беларуси ответили на санкции Запада продовольственным эмбарго.

В городе и районе

В Слуцке появились новые билеты в городских автобусах. Они теперь на другой бумаге, с новым дизайном и белорусскоязычные.

новые билеты в городских автобусах. Они теперь на другой бумаге, с новым дизайном и белорусскоязычные. В понедельник за 58-м магазином заделали ямы на дороге.

В Слуцке на Копыльской напротив мебельной фабрики перед Новым годом откроется ещё одна «Копеечка».

ещё одна «Копеечка». На территории бывшего консервного завода демонтировали старую «воздушную» трубу газопровода.

старую «воздушную» трубу газопровода. Шествие Дедов Морозов в этом году, как планируется , будет 25 декабря. Сказочные персонажи немного изменят маршрут.

, будет 25 декабря. Сказочные персонажи немного изменят маршрут. Слуцкий сыродельный комбинат в понедельник подписал контракт на поставку молочной продукции с компанией из Арабских Эмиратов.

на поставку молочной продукции с компанией из Арабских Эмиратов. Слуцкая группа TrafficCity написала песню «Всё, что мы есть» . Артисты посвятили её художнику и музыканту из Слуцка Игорю Климову, который умер 30 марта.

песню . Артисты посвятили её художнику и музыканту из Слуцка Игорю Климову, который 30 марта. Слуцкому РОВД 8 декабря исполнилось 103 года. Милиция прислала «Кур'еру» архивные фото, начиная с 1920-х годов.

Сколько сейчас стоит сходить в баню в Слуцке, читайте здесь.

Консультации «Кур'ера»

На этой неделе мы опубликовали полезные материалы, в которых ответили на вопросы:

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кто имеет право на социальное жильё и как встать на очередь в Слуцке,

и как встать на очередь в Слуцке, что делать, если у вас случилась неприятность в маршрутке : как связаться с начальством перевозчика и как получить реквизиты, чтобы отправить письменную жалобу,

: как связаться с начальством перевозчика и как получить реквизиты, чтобы отправить письменную жалобу, как работает в Слуцком районе дом для престарелых и людей с инвалидностью, кого туда берут и сколько это стоит,

как по закону перевести арендное жильё в социальное.

Люди

Экономика

, заведующая кабинетом компьютерной томографии Слуцкой ЦРБ,«Kур'еру», как изменилась её работа в пандемию и почему важно не «геройствовать», а выполнять все указания врача, если заболел.учащийся Слуцкого государственного колледжа,роботизированную руку с программой MRS.

«Кур'ер» провёл очередной эксперимент и попытался купить в кулинариях Слуцка что-нибудь поесть на 1 рубль. Что у нас получилось. Картошка в Слуцке за год подорожала в два раза. Похожая тенденция прослеживается и в остальной Беларуси. Почему.

Проезд в общественном транспорте тоже, скорее всего, подорожает в декабре.

Во вторник на сайте pravo. by было опубликовано постановление Совмина от 6 декабря 2021 года № 700. Документ содержит список продовольствия, которое с 1 января запрещено ввозить в Беларусь из некоторых стран. В правительстве назвали это решение «ответом на внешнее санкционное давление». Что и откуда не будут ввозить, читайте по этой ссылке. Что конкретно пропадёт с прилавков, смотрите здесь.

Что было у мигрантов

Происшествия

На этой неделе в ТЛЦ у мигрантов нарядили мишурой ёлку, а к детям приезжали клоуны и ростовые куклы. Сами иностранцы устраивали митинги и получали разную гуманитарную помощь. А ещё у одной из мигранток в Гродно родился мальчик. Все обзоры за неделю читайте

Во вторник, 7 декабря, около 07.45 по дороге от Слуцка в Ячево столкнулись автомобили «Пежо-206» и «Форд Галакси». Водитель «Пежо» получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ссадины правого виска.

Почитать и посмотреть

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«Кур'ер» перед Новым годом запустил свою традиционную акцию «Письмо Деду Морозу». Подробности акции и как в ней поучаствовать, рассказывает Александр Бранкевич.

О чём уже написали нам дети, читайте по этой ссылке.

Ещё «Кур'ер», опять же по давней традиции, в декабре подводит итоги уходящего года. Например, мы собрали неудачные дубли и забавные моменты, которые случались на съёмках сюжетов с Александром.

Если настроение от просмотра видео Александра у вас достаточно поднялось, чтобы выдержать психологически тяжёлое чтение, то ознакомьтесь с большой статьёй «Кур'ера» о домашнем насилии. Там есть реальные истории случчанок, печальная статистика, советы слуцкой милиции и психолога, а также список мест, куда можно обратиться, если вы столкнулись с бедой.