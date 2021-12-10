На этой неделе Слуцк (и «Кур'ер» тоже) начал готовиться к Новому году. В городских автобусах появились новые талончики: с другим дизайном и белорусскоязычные. А власти Беларуси ответили на санкции Запада продовольственным эмбарго.
В городе и районе
- В Слуцке появились новые билеты в городских автобусах. Они теперь на другой бумаге, с новым дизайном и белорусскоязычные.
- В понедельник за 58-м магазином заделали ямы на дороге.
- В Слуцке на Копыльской напротив мебельной фабрики перед Новым годом откроется ещё одна «Копеечка».
- На территории бывшего консервного завода демонтировали старую «воздушную» трубу газопровода.
- Шествие Дедов Морозов в этом году, как планируется, будет 25 декабря. Сказочные персонажи немного изменят маршрут.
- Слуцкий сыродельный комбинат в понедельник подписал контракт на поставку молочной продукции с компанией из Арабских Эмиратов.
- Слуцкая группа TrafficCity написала песню «Всё, что мы есть». Артисты посвятили её художнику и музыканту из Слуцка Игорю Климову, который умер 30 марта.
- Слуцкому РОВД 8 декабря исполнилось 103 года. Милиция прислала «Кур'еру» архивные фото, начиная с 1920-х годов.
- Сколько сейчас стоит сходить в баню в Слуцке, читайте здесь.
Консультации «Кур'ера»
На этой неделе мы опубликовали полезные материалы, в которых ответили на вопросы:
- кто имеет право на социальное жильё и как встать на очередь в Слуцке,
- что делать, если у вас случилась неприятность в маршрутке: как связаться с начальством перевозчика и как получить реквизиты, чтобы отправить письменную жалобу,
- как работает в Слуцком районе дом для престарелых и людей с инвалидностью, кого туда берут и сколько это стоит,
- как по закону перевести арендное жильё в социальное.
ЛюдиЮлия Забагонская, заведующая кабинетом компьютерной томографии Слуцкой ЦРБ, рассказала «Kур'еру», как изменилась её работа в пандемию и почему важно не «геройствовать», а выполнять все указания врача, если заболел.Алексей Бурлаков, учащийся Слуцкого государственного колледжа, разработал роботизированную руку с программой MRS.
Экономика
«Кур'ер» провёл очередной эксперимент и попытался купить в кулинариях Слуцка что-нибудь поесть на 1 рубль. Что у нас получилось.Картошка в Слуцке за год подорожала в два раза. Похожая тенденция прослеживается и в остальной Беларуси. Почему.
Проезд в общественном транспорте тоже, скорее всего, подорожает в декабре.
Во вторник на сайте pravo. by было опубликовано постановление Совмина от 6 декабря 2021 года № 700. Документ содержит список продовольствия, которое с 1 января запрещено ввозить в Беларусь из некоторых стран. В правительстве назвали это решение «ответом на внешнее санкционное давление». Что и откуда не будут ввозить, читайте по этой ссылке. Что конкретно пропадёт с прилавков, смотрите здесь.
Что было у мигрантовНа этой неделе в ТЛЦ у мигрантов нарядили мишурой ёлку, а к детям приезжали клоуны и ростовые куклы. Сами иностранцы устраивали митинги и получали разную гуманитарную помощь. А ещё у одной из мигранток в Гродно родился мальчик. Все обзоры за неделю читайте здесь.
Происшествия
Во вторник, 7 декабря, около 07.45 по дороге от Слуцка в Ячево столкнулись автомобили «Пежо-206» и «Форд Галакси». Водитель «Пежо» получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ссадины правого виска.
Почитать и посмотреть
Подбираете варианты новогодних подарков? Загляните на наш сайт сыграйте в интерактивную игру. За каждой коробочкой там прячется идея.
«Кур'ер» перед Новым годом запустил свою традиционную акцию «Письмо Деду Морозу». Подробности акции и как в ней поучаствовать, рассказывает Александр Бранкевич.
О чём уже написали нам дети, читайте по этой ссылке.
Ещё «Кур'ер», опять же по давней традиции, в декабре подводит итоги уходящего года. Например, мы собрали неудачные дубли и забавные моменты, которые случались на съёмках сюжетов с Александром.
Если настроение от просмотра видео Александра у вас достаточно поднялось, чтобы выдержать психологически тяжёлое чтение, то ознакомьтесь с большой статьёй «Кур'ера» о домашнем насилии. Там есть реальные истории случчанок, печальная статистика, советы слуцкой милиции и психолога, а также список мест, куда можно обратиться, если вы столкнулись с бедой.