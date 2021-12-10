Жительница Слуцка закрыла бизнес по прокату новогодних костюмов и подарила их детям из приюта

На этой неделе случчанка Ирина Кийко передала более 20 новогодних костюмов в Слуцкий социально-педагогический центр (СПЦ), который находится в 11-м городке.



Ирина рассказала «Кур'еру», что и раньше помогала детям: бесплатно давала костюмы на утренники, потом забирала обратно. Поскольку случчанка больше не будет заниматься прокатом, она подарила новогодние наряды СПЦ. Костюмы рассчитаны на детей в возрасте от 3 до 10 лет. Это наряды мушкетёров, супергероев, снеговиков и других персонажей.

В Слуцком социально-педагогическом центре «Кур'еру» пояснили, что костюмы пойдут в первую очередь для их воспитанников, а также что-то подберут для детей из детского дома семейного типа на улице М.Богдановича.

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