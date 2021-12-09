Недавно «Кур'ер» рассказывал историю Нины Симак, которая боялась замёрзнуть в собственном доме. Когда мы узнавали в Слуцком райисполкоме про очередь на жильё, оказалось, что пенсионерке предлагали арендное. Потом через месяц его перевели бы в статус социального.



«Кур'ер» посмотрел, кто ещё может воспользоваться такой возможностью.

Перевод арендного жилья в социальное прописан в пункте 4 статьи 113 Жилищного кодекса Республики Беларусь. Его последняя редакция прошла 4 мая 2019 года.

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В статье говорится, что «арендное жильё подлежит включению в состав жилых помещений социального пользования» по заявлению нанимателя. Сделать это допускается только один раз. Под этот закон попадают 17 категорий граждан:

люди, которые имеют право на получение социального жилья (список — здесь );

); дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в отношении которых не принималось решение об эмансипации и которые не вступили в брак.

Также в статье поясняется:

«Право на включение арендного жилья в состав жилых помещений социального пользования от имени детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до четырнадцати лет, являющихся нанимателями этого жилья, реализовывается по заявлениям их опекунов, приёмных родителей, родителей-воспитателей детского дома семейного типа с предварительного согласия органов опеки и попечительства либо по инициативе указанных органов.

От имени других несовершеннолетних граждан (за исключением эмансипированных или вступивших в брак), а также граждан, признанных недееспособными или ограниченных в дееспособности судом, являющихся нанимателями арендного жилья, заявления о включении такого жилья в состав жилых помещений социального пользования подают их законные представители.

Порядок включения арендного жилья в состав жилых помещений социального пользования определяется Президентом Республики Беларусь».

По всем вопросам и процедурам надо обращаться в службу «Одно окно», сказали «Кур'еру» в отделе ЖКХ Слуцкого райисполкома.

Режим работы службы «Одно окно» Слуцкого райисполкома: