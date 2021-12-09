Госавтоинспекция Слуцка устанавливает свидетелей и очевидцев ДТП, которое случилось 19 ноября 2021 года около 0.20 на 110-м км автодороги Минск-Микашевичи (недалеко от деревни Маглыши и сахарорафинадного комбината — Прим. ред.).

Автомобиль «DAF FT XF 105/460» регистрационный знак АМ 2201 — 1 в сцепке с полуприцепом «Шмитц SK 024» регистрационный знак А14 900Е — 1 двигался со стороны Минска в направлении Микашевичей в правой по ходу своего движения полосе и совершил наезд на пешехода, который вышел со стороны левой полосы для движения. Свидетелей и очевидцев просим связаться по телефону (8033) 621 47 86.

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КОНТЕКСТ. В пятницу, 19 ноября, около 0.20 на 110-м км автодороги Р23 Минск-Микашевичи в Слуцком районе произошла смертельная авария.

39-летний житель агрогородка Самохваловичи Минского района ехал на Opel Vectra, совершил ДТП, остановился и вышел из машины на проезжую часть. Фура DAF с полуприцепом под управлением 34-летнего жителя Бреста двигалась в направлении Солигорска. Водитель фуры не заметил на неосвещённом участке дороги мужчину, который не был обозначен фликерами, и сбил его.