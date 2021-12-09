В автобусах Слуцка появились новые талончики (красивые). Посмотрите, как они выглядят

Ольга Паздерина
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Читательница «Кур'ера» проехала в городском автобусе и прислала в нашу редакцию фотографии нового билета. Талончики теперь голубого цвета и на белорусском языке.

В автобусах Слуцка появились новые талончики (красивые). Посмотрите, как они выглядят
Фотографии прислала читательница
В автобусах Слуцка появились новые талончики (красивые). Посмотрите, как они выглядят
В автобусах Слуцка появились новые талончики (красивые). Посмотрите, как они выглядят
Такие талончики были раньше. Изменился не только дизайн, но и бумага. Фото: Ольга Паздерина