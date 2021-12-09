Пошёл второй месяц, как на границе Польши и Беларуси живут мигранты с Ближнего Востока. Как обстояли дела ранее, читайте здесь. В среду стало известно, что к детям в логистический центр приезжали клоуны и аниматоры, а Польша направила на границу новые военные внедорожники.

Что происходит в логистическом центре

К детям мигрантов, живущих в транспортно-логистическом центре, приезжали клоуны и ростовые куклы от Белорусского Красного Креста.

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Сейчас в транспортно-логистическом центре остаётся порядка одной тысячи человек. Мигрантам за месяц передали более 150 тонн гуманитарной помощи.

Сообщается, что беременная женщина из лагеря, которая находится в перинатальном центре в Гродно, родит «со дня на день».

На четверг запланированы два вывозных рейса для иракских мигрантов: в Эрбиль и в Багдад. Тот самолёт, который должен был вылететь в Эрбиль в среду, отменили.

Что происходит вокруг кризиса

Правительство Чехии в среду одобрило решение отправить 150 чешских военных в Польшу на границу с Беларусью. Они будут охранять, но не должны участвовать в операциях по противодействию мигрантам, пытающимся проникнуть на польскую территорию.

Польша отправила на границу с Беларусью новые патрульно-разведывательные автомобили «Гадюка». Партию из 25-ти «Гадюк» передали польским военнослужащим в среду. Всего военным поставят 118 машин. «Гадюка» — это лёгкий полноприводный внедорожник, который приспособлен для эксплуатации в любых климатических условиях в любое время дня и ночи.

Польская полиция сообщает, что в девяти километрах от границы с Беларусью нашли тело гражданина Нигерии.

Литва с € 300 до € 1 000 увеличила выплату нелегальным мигрантам, которые проникли в страну через Беларусь и согласились вернуться на родину, в Азию и Африку. Содержание одного мигранта обходится Литве в € 11 000 в год.