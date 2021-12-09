Последние два года раз в неделю добираюсь в Минск маршрутками — удобно. Только каждый раз, когда захожу в салон, напрягает отсутствие всякой санитарной безопасности. А ведь пандемия никуда не делась!

Никто не соблюдает безопасную дистанцию. Все места заполнены. Пассажиры сидят вплотную и едут так почти полтора часа. Они почти всегда без защитных масок. И водитель не напоминает перед отправлением, что надо бы их надеть.

Нередко в салоне кто-либо кашляет, чихает, шмыгает носом. И что? Все молчат, едут и поглощают вирусы. Последний раз сидела с пассажиром, у него явно был насморк. Попросила надеть маску, в ответ — дурацкая улыбка. А вот когда знакомого пристыдила, моментом достал и натянул. Бывает, что водители без масок, но редко.

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Смотрела недавно статистику. Сравнивала, сколько заболевало ковидом в Беларуси каждый день в прошлом декабре и сейчас. Сейчас за день 1600−1700 новых случаев, в прошлом году — такие же цифры. Мало что изменилось. Только люди прошли порог страха, что ли? Или надоело всё и согласны умирать? Никак не пойму, ну хоть минимум могут делать: держать дистанцию и надевать маску?

Цена игнорирования правил безопасности уж слишком велика. Вирус мутирует. Становится всё опаснее для разного возраста. Не успели приспособиться к дельта-штамму, как уже «омикрон» прилетел. А мы всё хорохоримся…

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