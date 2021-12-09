Случчанка Наталья Чумак, учитель немец­кого языка, вместе с сыном отправляет письма зимним персонажам в Германию третий год подряд. Это Святой Николай, Рождественский дед и Рождественское дитя. Все они приносят подарки детям, как Дед Мороз.

Наталья рассказала «Кур'еру», как в семье появилась такая традиция, к которой она приобщила и своих учеников.

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«В Германии есть Вайнахтсман (Weihnachtsmann). Дословно переводится как «Рождественский дед». Он приходит к детям на католическое Рождество 25 декабря. Ещё есть Святой Николай (St. Nikolaus). Он посещает детей, которые себя хорошо вели, 6 декабря. У него есть друг Кнехт Рупрехт. Это такой чёртик с рогами и плёткой. Он наказывает плохих детей, — говорит Наталья. — Ещё есть третий персонаж — Кристкинд (Christkind), Рождественское дитя или Младенец Иисус. Его изображают девочкой-ангелочком с белокурыми волосами.

Когда написала первое письмо

Когда выходила из декре­та, читала группу в соцсети «ВКонтакте», где общаются учителя. Они рассказывали, что целыми классами писали Деду Морозу. Кому-то отвечали, а кому-то — нет.

Подумала, будет здорово, если мне ответят, а я уже покажу детям в школе, когда выйду на работу. Это всё-таки для них ещё чудо, особенно для маленьких. В 2019 году написали в Великий Устюг, Беловежскую пущу и в Германию Рождественскому деду. Ответ пришёл только из Германии. Я радовалась, наверное, больше, чем мой ребё­нок. В 2020-м написали два письма — Рождественскому деду и Святому Николаю.

О чём пишут в письмах

Моему сыну Макси­му 5 лет. 25 декабря исполнится 6. Письма писали на немец­ком языке. Ребёнок мне говорил, про что написать, а я уже переводила и писала. Начинали с того, как зовут ребёнка, сколько лет, как себя вёл, что хорошего сделал.

Сын ещё не умеет писать, поэтому нарисовал рисунок, который вложили в письмо.

В интернете есть шаб­лоны писем сказочным персонажам, но я их переделала, потому что там включены списки желаемых подарков. Чтобы ребёнка не огорчать, говорю, что немецкий Дед Мороз не сможет всем вручить подарки. Он сам решает, кому, что и как подарить.

Так получалось, что сын каждый раз болел, когда приходили ответы из Германии, но я видела, как ему приятно открывать сам конверт".

Немецкие СМИ сообщают, что дети могут писать письма и на русском, и на бело­рус­ском языках, потому что сотрудники «Рождественского почтового штаба» владеют 20 языками. Но ответят на немецком или английском.

Что приходит в письме

Наталья рассказала, что обычно в письмо от волшебников из Германии вложены открытки и раскраски, послание от рождественского персонажа. «Ещё была сказка про потерянное письмо, — говорит Наталья. — Мы в классе почитали эту историю, а сыну я перевела на русский язык и читала на ночь».

Шаблоны для писем на немецком и английском языках

Наталья Чумак подготовила для читателей «Кур'ера» шаблоны писем. Красный цвет и косая черта в текстах — для выбора.

Перевод письма: «Меня зовут… Я из Слуцка, Беларусь. Мне… лет. Я учусь в … классе. Мои любимые предметы — русский, белорусский, английский, немецкий, физкультура, чтение, искусство, музыка, математика. У меня по этим предметам хорошие оценки. Я веду себя хорошо / почти хорошо целый год. Я всегда помогаю родителям / бабушке и дедушке / моей сестре / моему брату. Я играю с моей младшей сестрой / братом. Я рисую / танцую / играю в футбол / мастерю/ готовлю охотно. Я нарисовал для тебя рисунок. Я надеюсь, что он тебе понравится. Я с нетерпением жду, пришлёшь ли ты мне ответ. Так как я никогда не получал письмо от Св. Николая / Рождественского деда / младенца Иисуса. Счастливого Рождества и много счастья в Новом году».

Куда писать

На сайте deutschepost.de есть все адреса рождественских героев:

Святому Николаю:

An den Nikolaus / 49 681 Nikolausdorf / Germany

An den Nikolaus / 66 351 St. Nikolaus / Germany

Рождественскому дитя:

An das Christkind / 97 267 Himmelstadt / Germany

An das Christkind / 51 777 Engelskirchen / Germany

An das Christkin/ 21 709 Himmelpforten / Germany

Рождественскому деду:

An den Weihnachtsmann / Himmelsthür, 31 137 Hildesheim / Germany

An den Weihnachtsmann / Weihnachtspostfiliale / 16 798 Himmelpfort / Germany

УНП 101 166 185 Посольство ФРГ в РБ