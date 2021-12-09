Случчанка Наталья Чумак, учитель немец­кого языка, вместе с сыном отправляет письма зимним персонажам в Германию третий год подряд. Это Святой Николай, Рождественский дед и Рождественское дитя. Все они приносят подарки детям, как Дед Мороз.

Наталья рассказала «Кур'еру», как в семье появилась такая традиция, к которой она приобщила и своих учеников.

Личный опыт. Как случчане пишут письма немецкому Деду Морозу
Фотографии предоставила Наталья Чумак

Личный опыт. Как случчане пишут письма немецкому Деду Морозу Личный опыт. Как случчане пишут письма немецкому Деду Морозу

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«В Германии есть Вайнахтсман (Weihnachtsmann). Дословно переводится как «Рождественский дед». Он приходит к детям на католическое Рождество 25 декабря. Ещё есть Святой Николай (St. Nikolaus). Он посещает детей, которые себя хорошо вели, 6 декабря. У него есть друг Кнехт Рупрехт. Это такой чёртик с рогами и плёткой. Он наказывает плохих детей, — говорит Наталья. — Ещё есть третий персонаж — Кристкинд (Christkind), Рождественское дитя или Младенец Иисус. Его изображают девочкой-ангелочком с белокурыми волосами.

Когда написала первое письмо

Когда выходила из декре­та, читала группу в соцсети «ВКонтакте», где общаются учителя. Они рассказывали, что целыми классами писали Деду Морозу. Кому-то отвечали, а кому-то — нет.

Подумала, будет здорово, если мне ответят, а я уже покажу детям в школе, когда выйду на работу. Это всё-таки для них ещё чудо, особенно для маленьких. В 2019 году написали в Великий Устюг, Беловежскую пущу и в Германию Рождественскому деду. Ответ пришёл только из Германии. Я радовалась, наверное, больше, чем мой ребё­нок. В 2020-м написали два письма — Рождественскому деду и Святому Николаю.

О чём пишут в письмах

Моему сыну Макси­му 5 лет. 25 декабря исполнится 6. Письма писали на немец­ком языке. Ребёнок мне говорил, про что написать, а я уже переводила и писала. Начинали с того, как зовут ребёнка, сколько лет, как себя вёл, что хорошего сделал.

Сын ещё не умеет писать, поэтому нарисовал рисунок, который вложили в письмо.

В интернете есть шаб­лоны писем сказочным персонажам, но я их переделала, потому что там включены списки желаемых подарков. Чтобы ребёнка не огорчать, говорю, что немецкий Дед Мороз не сможет всем вручить подарки. Он сам решает, кому, что и как подарить.

Так получалось, что сын каждый раз болел, когда приходили ответы из Германии, но я видела, как ему приятно открывать сам конверт".

Немецкие СМИ сообщают, что дети могут писать письма и на русском, и на бело­рус­ском языках, потому что сотрудники «Рождественского почтового штаба» владеют 20 языками. Но ответят на немецком или английском.

Что приходит в письме

Наталья рассказала, что обычно в письмо от волшебников из Германии вложены открытки и раскраски, послание от рождественского персонажа. «Ещё была сказка про потерянное письмо, — говорит Наталья. — Мы в классе почитали эту историю, а сыну я перевела на русский язык и читала на ночь».

Личный опыт. Как случчане пишут письма немецкому Деду Морозу Личный опыт. Как случчане пишут письма немецкому Деду Морозу

Личный опыт. Как учительница из Слуцка пишет письма немецкому Деду Морозу (+ шаблоны на двух языках)
Обычно в письмо от волшебников из Германии вложены открытки и раскраски, послание от рождественского персонажа

Шаблоны для писем на немецком и английском языках

Наталья Чумак подготовила для читателей «Кур'ера» шаблоны писем. Красный цвет и косая черта в текстах — для выбора.

Личный опыт. Как случчане пишут письма немецкому Деду Морозу

Личный опыт. Как случчане пишут письма немецкому Деду Морозу

Личный опыт. Как случчане пишут письма немецкому Деду Морозу

Личный опыт. Как случчане пишут письма немецкому Деду Морозу

Перевод письма: «Меня зовут… Я из Слуцка, Беларусь. Мне… лет. Я учусь в … классе. Мои любимые предметы — русский, белорусский, английский, немецкий, физкультура, чтение, искусство, музыка, математика. У меня по этим предметам хорошие оценки. Я веду себя хорошо / почти хорошо целый год. Я всегда помогаю родителям / бабушке и дедушке / моей сестре / моему брату. Я играю с моей младшей сестрой / братом. Я рисую / танцую / играю в футбол / мастерю/ готовлю охотно. Я нарисовал для тебя рисунок. Я надеюсь, что он тебе понравится. Я с нетерпением жду, пришлёшь ли ты мне ответ. Так как я никогда не получал письмо от Св. Николая / Рождественского деда / младенца Иисуса. Счастливого Рождества и много счастья в Новом году».

Куда писать

На сайте deutschepost.de есть все адреса рождественских героев:

Святому Николаю:

  • An den Nikolaus / 49 681 Nikolausdorf / Germany
  • An den Nikolaus / 66 351 St. Nikolaus / Germany

Рождественскому дитя:

  • An das Christkind / 97 267 Himmelstadt / Germany
  • An das Christkind / 51 777 Engelskirchen / Germany
  • An das Christkin/ 21 709 Himmelpforten / Germany

Рождественскому деду:

  • An den Weihnachtsmann / Himmelsthür, 31 137 Hildesheim / Germany
  • An den Weihnachtsmann / Weihnachtspostfiliale / 16 798 Himmelpfort / Germany

УНП 101 166 185 Посольство ФРГ в РБ