Батончики Lion, «киндер-сюрпризы» Joy, Milka… Что исчезнет с полок наших магазинов благодаря контрсанкциям Беларуси (обзор)

С 1 января Беларусь запрещает (или квотирует) импорт ряда продуктов из списка стран. Что запрещено, а что — нет, разбирался Onliner.

В постановлении прописано 18 укрупнённых позиций. Что запрещено, косвенно можно понять по кодам товарной номенклатуры, которые указаны в документе. Но их ещё надо правильно интерпретировать. Производители иногда так стараются, что точно не понять, это конфета, батончик или что-то другое.

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Конкретики от министерств, что именно запрещено, пока нет, есть только само постановление. Импортёры тоже пока разбираются со списком того, что не будут ввозить с 1 января.

Шоколад

Под запрет попали шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао. Это все кондитерские изделия из сахара, содержащие какао в любой пропорции (включая шоколадную нугу). Сюда входят в том числе шоколадные конфеты, с начинкой или без начинки, пасты с какао, шоколадные яйца и фигурки.

Например:

Шоколад Lindt (Швейцария),

Ritter Sport (Германия),

Toblerone (Швейцария),

Pergale (Литва),

Merci (Германия)

Toffifee (Германия),

Fazer (Финляндия).

И ещё многие другие марки. Более крупные бренды чаще принадлежат глобальным корпорациям, которые строят свои империи и к географическим границам стран относятся менее трепетно, чем к карте своей дистрибуции. Например, итальянский Ferrero SpA. Вы его знаете по Raffaello, Kinder и, конечно, Nutella. У компании есть завод в России, поэтому «рафаэлкам» и «нутелкам» ничего не грозит. Также во Владимирской области делают яйца Kinder Surprise. Но не все! Например, яйца категории Joy (которые из двух половинок, с кремом и ложечкой) везут из Польши. Как и ещё много чего из линейки Kinder.

Также с проблемой доступа столкнутся любители золотистых Ferrero и драже tic-tac. Похожая ситуация с Milka (транснациональный гигант Mondelēz International). Часть шоколада делают в России, но на белорусских полках присутствует и украинская Milka, и венгерская, и австрийская, и польская.

Любите батончик Lion (продаётся в Беларуси с начала 90-х)? Соскакивайте. Польский.

Специально сделали исключение для какао-порошка — его ввозить можно.

Ещё сладости

Вторая группа «запрещёнки» — кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао. Это большинство того, что называется сладостями, кондитерскими изделиями или конфетами. Сюда входят жевательные конфеты, марципан, нуга, леденцы, засахаренный миндаль, рахат-лукум, тоффи. При этом джемы и варенье никто не ограничивал!

Из самого известного — немецкие Mamba и мишки Haribo. Под запрет попадают даже пастилки от боли в горле и таблетки от кашля, например, с ментолом и эвкалиптом. Что именно запретят ввозить, возможно, больше могли бы прояснить специалисты — потому что если пастилки относятся по коду к фармацевтический продукции, то они останутся у нас.

Хлеб, печенье, кукурузные хлопья, хлебцы

Кроме вышеперечисленного с полок исчезнет импортный хлеб, печенье, вафли, пирожные, торты, кексы, кукурузные хлопья, воздушная пшеница, хрустящие хлебцы из указанного ряда стран. Например, итальянское бискотти.

Ещё пострадают булочки для бургеров и европейский тостовый хлеб.

При этом, по уточнённым данным, итальянские макароны выживут.

Колбаса

В списке много мясного — вплоть до живых свиней. Но большинство объёмов касаются деятельности мясокомбинатов. До прилавков эхом донесётся запрет на итальянскую салями и прошутто, испанский хамон, литовскую колбасу. Сегмент вообще огромный, но в Беларуси настолько мелко представлен, что санкции выглядят необычно.

Сыры

Из «молочки» самым заметным станет отсутствие импортных сыров. Часть «президента» останется, поскольку импортируется из России.

Йогурты, сливочное масло, сливки тоже под запретом. Но их ассортимент слишком скромный. Растительному молоку ничего не угрожает.

Соль

Уходит морская соль из Италии и Португалии. Но остаются Турция, Пакистан и «Мозырьсоль».

Фрукты, овощи и орехи

Яблоки заменят яблоками, мандарины — мандаринами, а груши можно заменить сушёными грушами (или не заменить, а отменить до дачного сезона).

Заморозка

Если ориентироваться на указанные коды, то в списки в том числе попадают замороженные овощи и фрукты, популярные польские смеси. Альтернатив — много, но значительно дороже.

При этом консервированные в уксусе или с сахаром плоды разрешены, как и раньше.

Прочие пищевые продукты:

пицца без тепловой обработки,

порошки для приготовления крема, желе, мороженого (против готового мороженого никто ничего не имеет),

сладости с синтетическими подсластителями (например, сорбитом) вместо сахара.

Что говорят чиновники

МАРТ и Минсельхозпрод выступили с похожим посылом — мол, надеемся, что для потребителей ничего не изменится. Есть товары критического импорта, но их собираются найти «в дружественных странах».

В Минсельхозпроде говорят, что вся мясная и молочная продукция в стране — отечественного производства, так что в этом плане ничего не изменится. Например, из Европы шло только 4% говядины, свинину закупали в основном в России.

Доля белорусских фруктов и овощей составляла от 60% до 90% в зависимости от вида. В Минсельхозпроде считают, что теперь у фермеров будет больше возможностей, чтобы отправить свою продукцию в торговые сети.

— По яблокам, другим позициям не возникнет никаких вопросов. Будем поставлять больше своего, белорусского. У нас стабфонды в этом году выросли почти в два раза. К тому же если не будет импорта из определённых стран, то завезут из других. Те же страны ЕАЭС могут помочь, Турция и другие, здесь вообще не будет никаких проблем, — считают в Минсельхозпроде.

В концерне «Белгоспищепром» тоже не увидели сложностей для покупателей: в магазинах будут белорусские шоколад и конфеты.

Когда начнут исчезать запрещённые продукты?

Ожидается, что в январе, по мере исчерпания запасов. Возможно, квоты позволят периодически вбрасывать какой-то объём, но это не точно. Дефицит отдельных торговых марок будет в лучшем случае минимальным.

Когда это закончится?

Ограничения вводятся на 6 месяцев, до середины 2022 года.

Всё, о чём тут написано, не касается товаров, ввозимых в Беларусь для личного пользования.