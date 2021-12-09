Последний месяц перед наступлением Нового года. Всех волнует, какой подарок выбрать близким на праздник. «Кур'ер» поговорил со слуцкими ремесленниками и узнал, что интересного подготовили они к Новому году.

Новогодние тапки и варежки

1 из 5

Вязаные игрушки, броши, серьги

1 из 5

Необычный домик и шишки-гиганты

1 из 5

Сувениры в корзинках

Куклы по фото

Валяльщицарассказала, что накануне праздника в изделиях невозможно обойти символ года — Тигра. Поэтому для валяных тапочек она придумала именно такое изображение. А со специальными зимними украшениями создала варежки, береты, шапки, палантины. Оксана придумала и декоративные рождественские сапожки и даже валяную брошь.В мастерской утоже есть сюрпризы. Прежде всего, это тигры в различном исполнении: тигры-игрушки, тигры-брелоки. Она приготовила новогодние венки из шишек, мха и орешника, вязаные игрушки, броши, серьги и брелоки. А топиарии из природных материалов вполне могут заменить ёлку.работает вместе с супругом. Среди эксклюзивных изделий к Новому году — «Домик». Это одновременно украшение и сюрприз, в который можно положить конфеты или маленький подарок. В арсенале мастера — магниты на холодильник, шишки с сюрпризом, свечи из натуральной вощины, светильники, ёлки и декоративные шишки, панно.Мастерицаприготовила много новогодних поделок: мелкие сувениры в корзинках, бокалы в конвертах из мешковины. Новогодние венки разных размеров и форм. Елочные топиарии в разных техниках.Фишка— куклы, изготовленные по фотографиям владельцев. Она придумала интерьерную игрушку Тигра — символ 2022 года. Среди её поделок — гномы, приносящие в дом счастье, интерьерные ёлки, новогодние венки, флористические игрушки на ёлку, конфетные композиции.