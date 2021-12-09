Последний месяц перед наступлением Нового года. Всех волнует, какой подарок выбрать близким на праздник. «Кур'ер» поговорил со слуцкими ремесленниками и узнал, что интересного подготовили они к Новому году.

Новогодние тапки и варежки

Какие фишки приготовили слуцкие ремесленники к Новому Году. И где купить такие изделия
Оксана Немкович
Валяльщица Оксана Немкович рассказала, что накануне праздника в изделиях невозможно обойти символ года — Тигра. Поэтому для валяных тапочек она придумала именно такое изображение. А со специальными зимними украшениями создала варежки, береты, шапки, палантины. Оксана придумала и декоративные рождественские сапожки и даже валяную брошь. Заказать изделия можно в Instagram или по телефону +(375) 29 838 80 34

Вязаные игрушки, броши, серьги

Какие фишки приготовили слуцкие ремесленники к Новому Году. И где купить такие изделия
Валентина Воронович
В мастерской у Валентины Воронович тоже есть сюрпризы. Прежде всего, это тигры в различном исполнении: тигры-игрушки, тигры-брелоки. Она приготовила новогодние венки из шишек, мха и орешника, вязаные игрушки, броши, серьги и брелоки. А топиарии из природных материалов вполне могут заменить ёлку. Выбрать изделия или заказать можно в ремесленной мастерской, расположенной на Ленина, 118А, ТД «Панорама», 2-й этаж. Мастерская работает ежедневно с 10.00 до 16.00.

Необычный домик и шишки-гиганты

Какие фишки приготовили слуцкие ремесленники к Новому Году. И где купить такие изделия
Фото предоставлено Анной Семёновой
Анна Семёнова работает вместе с супругом. Среди эксклюзивных изделий к Новому году — «Домик». Это одновременно украшение и сюрприз, в который можно положить конфеты или маленький подарок. В арсенале мастера — магниты на холодильник, шишки с сюрпризом, свечи из натуральной вощины, светильники, ёлки и декоративные шишки, панно. Выбрать изделия можно на странице мастера в социальных сетях ВКонтакте и Instagram, а также по телефонам: +(375) 29 302 56 88, +(375) 33 600 96 55.

Сувениры в корзинках

Какие фишки приготовили слуцкие ремесленники к Новому Году. И где купить такие изделия
Людмила Булыга
Мастерица Людмила Булыга приготовила много новогодних поделок: мелкие сувениры в корзинках, бокалы в конвертах из мешковины. Новогодние венки разных размеров и форм. Елочные топиарии в разных техниках.

Куклы по фото

Какие фишки приготовили слуцкие ремесленники к Новому Году. И где купить такие изделия
Елена Груша
Фишка Елены Груши — куклы, изготовленные по фотографиям владельцев. Она придумала интерьерную игрушку Тигра — символ 2022 года. Среди её поделок — гномы, приносящие в дом счастье, интерьерные ёлки, новогодние венки, флористические игрушки на ёлку, конфетные композиции.