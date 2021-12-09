Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с ремонтом воздушной линии электропередачи 0,38 кВ.

Где и когда отключат свет

13 и 14 декабря с 8.30 до 12.00 по адресам:

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улица Виленская, № 50−76 (чётные);

переулок 1-й Железнодорожный, № 1−13 (нечётные);

переулок 2-й Железнодорожный, № 2.

13 и 14 декабря с 13.00 до 17.00 по адресам:

улица Железнодорожная, № 1−17, 19−34, 36−41, 43, 45;

переулок 2-й Железнодорожный, № 1, 3−6;

улица Куликова, № 8.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.