Елена Тозик, ведущий инженер ЖЭУ № 1 Слуцкого ЖКХ, рассказала газете «Слуцкі край», как будет решаться проблема с канализацией в доме № 147 по улице Ленина в Слуцке.
По словам специалиста, на днях работники ЖКХ вскроют деревянный пол в подъезде дома, выяснят, в каком состоянии канализационные трубы и какой нужен ремонт. А когда потеплеет, трубу, идущую от колодца до фундамента дома, заменят.
КОНТЕКСТ: Жильцы подъезда «сталинской» двухэтажки на Ленина, 147 рассказали «Кур'еру», что стали заложниками канализационной системы. Из унитазов на первом и втором этажах дома стоки изливаются наружу. Коммунальные службы периодически приезжают и откачивают их. Случчане считают, что причина не в том, что они неправильно эксплуатируют канализационные устройства, а в чём-то другом. В ЖЭУ обещают разобраться.
Публикации «Кур'ера» об этой проблеме:
- Жильцы «сталинского» дома в Слуцке стали заложниками канализационной системы
- На улице Ленина в Слуцке от канализационного потопа спасают «сталинку». Фотофакт