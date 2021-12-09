Елена Тозик, ведущий инженер ЖЭУ № 1 Слуцкого ЖКХ, рассказала газете «Слуцкі край», как будет решаться проблема с канализацией в доме № 147 по улице Ленина в Слуцке.

По словам специалиста, на днях работники ЖКХ вскроют деревянный пол в подъезде дома, выяснят, в каком состоянии канализационные трубы и какой нужен ремонт. А когда потеплеет, трубу, идущую от колодца до фундамента дома, заменят.

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КОНТЕКСТ: Жильцы подъезда «сталинской» двухэтажки на Ленина, 147 рассказали «Кур'еру», что стали заложниками канализационной системы. Из унитазов на первом и втором этажах дома стоки изливаются наружу. Коммунальные службы периодически приезжают и откачивают их. Случчане считают, что причина не в том, что они неправильно эксплуатируют канализационные устройства, а в чём-то другом. В ЖЭУ обещают разобраться.

Публикации «Кур'ера» об этой проблеме: