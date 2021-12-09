В этом году у жителей Слуцкого и Солигорского района изъято более 6 километров сетей и 104 других запрещённых орудий рыболовства. Но их можно сдать и самостоятельно, не дожидаясь наказания. Об этом «Кур'еру» рассказали в Солигорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.

Специалисты инспекции пояснили, что, в соответствии со ст. 16.26 КоАП РБ, за:

незаконное изготовление, приобретение, хранение или сбыт орудий добычи рыбы и водных животных, принципы которых основаны на использовании электромагнитного поля, звука и других физических эффектов, оказывающих на них воздействие,

незаконный сбыт или хранение рыболовных сетей или сетематериалов,

предусмотрен штраф в размере до тридцати базовых величин (870 рублей).

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Если запрещённые орудия лова сдать добровольно, то штрафовать и административно наказывать не будут.

По вопросам добровольной сдачи запрещённых орудий рыболовства нужно обращаться в Солигорскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: г. Солигорск, ул. Строителей, 34, тел.: 8 (017) 423 82 66, 8 (017) 423 72 39.