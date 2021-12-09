Сегодня исполняется 130 лет со дня рождения самого яркого белорусского поэта Максима Богдановича. Ему было отпущено всего 25 лет жизни, но за это время он создал шедевры поэзии.

Он воспел родную Беларусь небесными словами, которые легко превращались в песни. Как тут не вспомнить всеми любимые: «Зорка Венера», «Веранiка», «Эмiграцкая песня», «Лявонiха», «Па-над белым пухам вiшняў».

Стихотворение Максима Богдановича «Слуцкiя ткачыхi» увековечило уникальные произведения искусства нашей сторонки. В нём собрана душевность людей и красота природы Слуцкого края.

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И, может, для вдохновенного слова не так важно, что ткачами слуцких поясов были мужчины (это был физически тяжёлый труд). Без сомнения, вплести элементы василька в свои изделия им подсказали именно любимые женщины!

Это известное стихотворение Максима Богдановича распечатано на витринах слуцкого универмага. И любой пешеход, проходя по улице Ленина, может его прочитать.

Слуцкія ткачыхі

Ад родных ніў, ад роднай хаты

У панскі двор дзеля красы

Яны, бяздольныя, узяты

Ткаць залатыя паясы.

І цягам доўгія часіны,

Дзявочыя забыўшы сны,

Свае шырокія тканіны

На лад персідскі ткуць яны.

А за сцяной смяецца поле,

Зіяе неба з-за вакна —

І думкі мкнуцца мімаволі

Туды, дзе расцвіла вясна,

Дзе блішча збожжа ў яснай далі,

Сінеюць міла васількі,

Халодным срэбрам ззяюць хвалі

Між гор ліючайся ракі.

Цямнее край зубчаты бора…

І тчэ, забыўшыся, рука

Заміж персідскага ўзора

Цвяток радзімы васілька.