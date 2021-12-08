Учащийся Слуцкого колледжа создал роботизированную руку, которой можно управлять онлайн из любой точки мира

Алексей Бурлаков, учащийся Слуцкого государственного колледжа, разработал роботизированную руку с программой MRS. С её помощью можно покормить кошку или, например, выключить свет в коридоре, даже если ты находишься на работе. Просто управляя рукой (которая находится дома) через программу в компьютере. Эта разработка имеет практическое применение и патент, пишет МЛЫН.BY.

Талант Алексея увидел Сергей Панасенко, педагог Слуцкого государственного колледжа. Он же стал его научным руководителем.

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— Интерес к электронике у меня появился ещё в дошкольном возрасте. Но именно Сергей Игоревич показал, объяснил основы и языки программирования, микроконтроллеры: STM, Arduino и другие. А самостоятельно я эти сферы не изучал, — поделился Алексей. — Идея разработки появилась абсолютно спонтанно полгода назад. Изначально с научным руководителем думали по поводу экзоскелета, но после пришли к тому, чтобы создать манипулятор в виде руки, — рассказал он.

Юный разработчик создал программу, с помощью которой человек может управлять движениями роботизированной руки. Причём делать это в режиме онлайн из любой точки мира.

— Если доработать мою технологию, то ПЦР-тесты тоже можно забирать удалённо. Это актуально в условиях сложной эпидемиологической ситуации. Также систему могут использовать сапёры и космонавты, — прокомментировал Алексей. Алексей признался, что для достижения такого результата потребовалось время, да и без ошибок не обошлось.

— Сначала рука просто повторяла движения. А на первых этапах при попадании лучей солнца переставала работать должным образом. Эту проблему мы решили при помощи доработки стандартных элементов конструкции. Сегодня у данной модели есть двойная инфракрасная камера. Рука работает в инфракрасном спектре, что позволяет в 3D сканировать руку и при помощи библиотек машинного зрения обрабатывать информацию. Последние строят подобие скелета и фиксируют сгиб каждой фаланги пальца вплоть до 0֠. Данные обрабатываются моей программой и посылаются при помощи технологии wi-fi на управляемый объект с любой точки мира. Он может быть любым, главное, чтобы на ноутбук была установлена программа. Сейчас работаю над улучшением разработки и пытаюсь добавить в неё элементы обратной связи, — рассказал юный изобретатель.

Уникальная разработка отличается не только тем, что её можно применять в различных сферах жизни. Но и доступной ценой в отличие от других. Кстати, другие не могут также похвастаться полным отсутствием физической привязанности к манипулятору или компьютеру. Сегодня Алексей учится по специальности «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике», но в будущем планирует поступить на факультет робототехники БНТУ.

— Робототехника мне гораздо ближе и интереснее, потому что она включает в себя такие направления, как программирование, механика, электроника, — объясняет свой выбор Алексей. — Во время учёбы я смогу получить не только теоретические и практические знания и навыки, но и применить их в работе над реальными проектами.

К слову, разработчик планирует усовершенствовать изобретение — собрать робота, который сможет повторять все движения человека.

А вот мечты — гораздо шире и глобальнее. Юноша хочет создать разработку, которая будет полезна для всего человечества.