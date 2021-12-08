Срок действия паспортов и документов, удостоверяющих личность, продлевается на полгода

Срок действия справок и других документов, выданных при осуществлении административных процедур, однократно продлевается на шесть месяцев, рассказали «Кур'еру» в отделении по гражданству и миграции Слуцкого РОВД. Срок продлевается, если он истёк (истекает) в период с 11 ноября 2021 года по 26 марта 2022 года включительно.

Под действие указа и постановления помимо прочих подпадают документы, удостоверяющие личность:

паспорт гражданина Республики Беларусь,

вид на жительство в Республике Беларусь,

удостоверение беженца,

ряд иных документов, выдаваемых подразделениями по гражданству и миграции территориальных органов внутренних дел.

Например, если срок действия документа заканчивается 26 марта 2022 года, он будет считаться действительным до 26 сентября 2022 года включительно.