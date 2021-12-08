«Сломал одну руку, через неделю - другую». Реальные истории семейного насилия в Слуцке (и кто и как может помочь)

Историю многолетнего семейного насилия — физического и морального — рассказала «Кур'еру» случчанка Марина (имя изменено по просьбе героини). Она подумала, что на её примере другие люди, которые находятся в подобной ситуации, смогут постоять за себя и попробовать изменить свою жизнь. На эту тему мы поговорили также с Александром Семеновичем, заместителем начальника Слуцкого РОВД, и психологом Мариной Чижик.

«От меня требовалось одно — давать деньги на выпивку»

С чего началось насилие

Марина была старшей в семье. Кроме неё у родителей было два сына. «Меня с детства не любила мать. Не знаю, почему так сложилось. Я росла послушной, получила образование, всегда работала и всем помогала, — рассказала Марина. — Но моя отзывчивость сыграла со мной злую штуку. Со временем все привыкли к безотказности и стали не просить, а требовать.

Насилие остро обозначилось в лихие 90-е. Родители потеряли работу, а брат хоть и работал, но денег не получал. Мне повезло больше — была работа и зарплата.

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Жили тогда все вместе, но обеспечивала семью я. Брат любил выпить и, когда нужна была водка, требовал деньги. Если я отказывала, он меня бил и получал желаемое. Если я шла к маме и жаловалась, то слышала в ответ: «Ну стукнул. Тебе же уже не больно. Он же брат». Так продолжалось годами. Если я говорила, что мне нужно что-то купить, мать открытым текстом говорила: «Ты обойдёшься».

Родственники просили молчать

Я попыталась пожаловаться маминым родственникам, но они сказали: «Об этом не надо никому говорить». Так продолжалось до тех пор, пока я не сошлась с мужчиной и не стала жить отдельно от семьи. На небольшой период меня оставили в покое. Через восемь лет я рассталась с гражданским мужем, и брат снова взялся за старое. Он приходил, звонил, ломился в дверь. Требовал деньги. Если я отказывала ему, то мне звонила мать и просила дать ей. Матери не могла отказать.

Год назад мама умерла. Но братья, несмотря на то, что они взрослые люди, у каждого есть жильё, не оставили меня в покое.

Что стало последней каплей

После смерти мамы родственники решили, что младший брат должен переселиться ко мне. Воспользовались тем, что мне в тот момент было абсолютно всё равно, что происходит. Они привезли его и просто поселили у меня. Вымогательство и насилие вернулись с новой силой. Однажды я пришла вечером домой — квартира разгромлена, а сам брат уехал в деревню, в пустой родительский дом. Это было последней каплей и каким-то толчком, который меня встряхнул и заставил подумать о себе, о своей жизни.

Но мне стали звонить родственники, упрекать меня, стыдить, что я не помогаю. Они напрямую требовали денег на содержание брата.

Решила защищать себя

Я решила действовать и защищать право на свою жизнь. Обратилась в милицию, объяснила, что родственники вымогают деньги. Участковый разбирался. После этого братья затихли, но пошли угрозы от родственников. Но и им я ответила, что всю жизнь жила в нищете и больше содержать никого не могу. Единственное моё желание — жить спокойно без давления и рукоприкладства.

Хочу сказать всем, кто оказался в подобной ситуации, — нельзя терпеть побои, унижения даже от самых близких людей, нужно бороться за себя, за свою жизнь, ведь она не повторится!"

В милиции: «Если ударил один раз, ударит и второй»

Кто звонит в 102

«Ежедневно к нам поступает от 2 до 7 звонков о конфликтах в семье, причинении моральных страданий, издевательствах и унижениях, причинении телесных повреждений. 1256 обращений по факту семейных конфликтов поступило в Слуцкий РОВД в этом году, — рассказалзаместитель начальника Слуцкого РОВД. - Наибольшее количество таких обращений отмечается в выходные и праздничные дни. Чаще всего причиной является алкоголь.

В 95% случаев насилию подвергаются женщины. Однако есть факты, когда потерпевшими могут быть и мужчины. Милицию в основном вызывают сами пострадавшие, но становится больше звонков и от соседей. Мы всегда призываем соседей и близких не молчать, если слышат скандал за стеной или крики о помощи. Не каждая жертва домашнего насилия решается вызвать милицию. Причин много: страх, зависимость, боязнь огласки.

О насилии над детьми не так много сигналов, ведь все неблагополучные семьи у нас на учёте, работу с ними проводим регулярно. Иногда звонят подростки, сообщают о насилии со стороны взрослых. Не всегда эти сообщения подтверждаются. Чаще всего подросток протестует против неправильных методов воспитания или из-за принуждения к учёбе.

«Люблю. Заявление писать не буду»

Основная сложность в устранении семейных конфликтов в том, что потерпевшие упорно не желают привлекать к ответственности агрессора (по данным конфликтам ответственность наступает по требованию потерпевшей стороны). Срабатывает установка, что действовать против родного человека — это плохо. Совместное хозяйство, общий бюджет, общие дети.

Обычно происходит так: звонок на 102, выезжаем, с целью прекратить конфликт изымаем агрессора, помещаем его в условия изолятора временного содержания до рассмотрения материалов дела судом (до 3-х суток). Потерпевшая сторона на острой фазе конфликта практически всегда подаёт заявление и просит привлечь к ответственности. Но при рассмотрении дела в суде, когда страсти улеглись, чаще всего принимает решение о примирении. Так заканчиваются до 65% случаев. Да, привлекать родного человека к ответственности сложно, но практика складывается так, что оставшийся безнаказанным обидчик чаще всего снова повторяет конфликты и прибегает к насилию.

Один из последних случаев, по которому проводим проверку. Сожитель в ходе конфликта сломал женщине руку, но она категорически отказалась привлекать его к ответственности. Через неделю он сломал ей другую руку. Сейчас она находится в больнице, но снова не желает привлекать сожителя, говорит: «Люблю. Заявление писать не буду».

Прощать нельзя, насилие повторяется

Для жертвы, как правило, звонок в милицию — крайняя мера, на которую она решается. Как правило, до этого долго (порой многие годы) терпит, прощая и надеясь на то, что что-то изменится. Избиения и издевательства могут продолжаться годами, иногда видим очень страшные картины. Практика такова: если агрессор поднял руку однажды, он ударит снова и снова, если вовремя не принять мер.

О наказании за домашнее насилие

В нашей стране законодательством предусмотрены достаточно действенные меры для влияния на семейные конфликты, оказания помощи жертвам домашнего насилия.

Если конфликт происходит первый раз, то по заявлению потерпевшего обидчик может быть привлечён к административной ответственности по ст. 10.1 КоАП Республики Беларусь (Умышленное причинение телесного повреждения и иные насильственные действия либо нарушения защитного предписания): штраф до 10 БВ или административный арест до 15 суток.

В соответствии с Законом РБ «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» правонарушителю выносится официальное предупреждение о недопустимости противоправного поведения.

Если в течение года лицо повторно привлекли к ответственности за данное правонарушение, то применяется защитное предписание. Оно выносится письменно руководителем РОВД на срок от 3 до 30 суток. Лицу запрещается контактировать с пострадавшей, общаться, выяснять местонахождение. Если проживают вместе, то милиция выселяет агрессора из совместного жилища. В этом случае предлагаем платное общежитие или, что называется, «иди куда хочешь». Соблюдение требований защитного предписания контролируют сотрудники милиции, посещая семью. За его нарушение предусмотрен штраф либо арест до 15 суток. В этом году вынесено 124 защитных предписания .

. Также при повторном привлечении к ответственности за конфликты в быту скандалиста ставят на профилактический учёт в Слуцкий РОВД. Сейчас на таком учёте в Слуцком районе числится 112 человек, с ними проводится профилактическая работа. С удовлетворением отмечу, что за последние годы эта цифра значительно уменьшилась.

О тяжких преступлениях

Убийства и причинение тяжких телесных повреждений чаще всего происходят на почве бытовых конфликтов. Они отличаются какой-то необъяснимой жестокостью по отношению к близкому человеку. В этом году на бытовой почве совершено 1 убийство (в прошлом — не было) и 1 факт тяжких телесных повреждений (в прошлом году — 2). За умышленное причинение лёгкого телесного повреждения привлечены к уголовной ответственности 2 человека, за истязания — 6 человек, за угрозу убийством возбуждено 9 уголовных дел.

В совокупности за совершение указанных преступлений возбуждено 16 уголовных дел. В прошлом году их было вдвое меньше. Увеличение дел связываю с тем, что профилактическая и разъяснительная работа оправдывает себя, люди стали более грамотными в правовом отношении, чаще обращаются в милицию.

Куда обратиться кроме милиции

Мы взаимодействуем по этой проблеме с районным исполнительным комитетом, учреждениями здравоохранения, образования и территориальным центром социального обслуживания. Каждый, кто стал жертвой насилия, может получить в центре помощь психолога. Если пострадавший не желает обращаться в милицию, есть возможность поговорить с психологом по телефону 2 54 96. При центре действует «кризисная комната». Она оборудованная для проживания, здесь пострадавший от домашнего насилия может находиться до 1 месяца и получить помощь. В случае обращения в поликлинику с телесными повреждениями медики информируют РОВД, на все сообщения мы реагируем.

Конечно, семейные конфликты — очень сложное явление. Моё твёрдое убеждение: если муж, сожитель, друг ударил или проявляет другие формы насилия, прощать нельзя. Как показывает практика, безнаказанные конфликты повторяются вновь и приводят к тяжким последствиям".

Комментарий психолога

«Насилие в семье обычно длится годами и, раз возникнув, уже не прекращается. При продолжительных издевательствах и постоянном давлении человек становится безвластным и боится принимать решения. Ему не хватает внутренних ресурсов, чтобы действовать самостоятельно, боится защитить себя. Как правило, он уговаривает себя, что всё хорошо, нужно просто терпеть, и боится признаться, что такая жизнь не нормальна.

Лучшая защита от агрессора — уйти, исчезнуть из поля его зрения, разорвать все контакты. Если терпеть продолжительное время, то у жертв насилия возникает эмоциональная зависимость, пренебрежение своими потребностями, проблемы с психикой. У каждой жертвы насилия должен быть план действий в экстренной ситуации.

Про план действий

Если спора не избежать, постарайтесь перейти в помещение, из которого легко выйти. Уйдите из ванной, кухни (где есть острые и режущие предметы), с балкона.

Договоритесь с соседями, чтобы они вызывали милицию, если услышат шум и крики из вашей квартиры.

Спрячьте в безопасном, но доступном для вас месте документы, запас­ные ключи от квартиры, одежду и бельё на первое время, деньги, чтобы без преград взять всё это при спешном уходе из дома.

В критической ситуации немедленно покидайте дом, как при пожаре, даже если не удаётся взять всё, что нужно".

Куда обратиться за помощью жертве домашнего насилия