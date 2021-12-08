Мясо, овощи, сладости. Какие импортные товары нельзя будет ввозить в Беларусь

Во вторник, 7 декабря, на сайте pravo. by было опубликовано постановление Совмина от 6 декабря 2021 года № 700 «О применении специальных мер в отношении отдельных видов товаров». Документ содержит список продовольствия, которое с 1 января запрещено ввозить в Беларусь из некоторых стран. В правительстве назвали это решение «ответом на внешнее санкционное давление», пишет Onliner.

Откуда запрещено ввозить?

Речь идёт о товарах из Европейского союза и его государств-членов, США, Канады, Албании, Великобритании, Исландии, Македонии, Норвегии, Черногории, Швейцарии.

Реклама

За 10 месяцев 2021 года Беларусь импортировала из этих стран продовольственных товаров и продуктов питания на общую сумму более 530 млн долларов.

Что попало в список запрещённых товаров?

Вот некоторые позиции:

мясо крупного рогатого скота;

свинина;

мясо солёное, в рассоле, сушёное или копчёное;

молоко и молочная продукция за исключением специализированного безлактозного молока;

овощи за исключением предназначенных для посева;

фрукты и орехи;

колбасы и аналогичные продукты;

кондитерские изделия;

соль.

Запрет не касается товаров:

которые вы везёте для личного пользования;

которые ввезены в Беларусь до вступления в силу постановления;

предназначенных для детского питания.

Прописано также, что появятся квоты для ввоза отдельных видов товаров, которые попали в список запрещённых. Это сделано «для обеспечения сбалансированности на потребительском рынке».

Чем заменят запрещённые товары?

Одновременно будут приняты меры по обеспечению сбалансированности на потребительском рынке, в том числе за счёт его насыщения продукцией отечественного производства.

«Импортёры, товаропроизводители и торговые сети будут ориентированы на замещение товаров, не производящихся в Беларуси, поставками из дружественных государств», — пояснили в правительстве.