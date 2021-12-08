Мясо, овощи, сладости. Какие импортные товары нельзя будет ввозить в Беларусь

Во вторник, 7 декабря, на сайте pravo. by было опубликовано постановление Совмина от 6 декабря 2021 года № 700 «О применении специальных мер в отношении отдельных видов товаров». Документ содержит список продовольствия, которое с 1 января запрещено ввозить в Беларусь из некоторых стран. В правительстве назвали это решение «ответом на внешнее санкционное давление», пишет Onliner.
Откуда запрещено ввозить?
Речь идёт о товарах из Европейского союза и его государств-членов, США, Канады, Албании, Великобритании, Исландии, Македонии, Норвегии, Черногории, Швейцарии.
За 10 месяцев 2021 года Беларусь импортировала из этих стран продовольственных товаров и продуктов питания на общую сумму более 530 млн долларов.
Что попало в список запрещённых товаров?
Вот некоторые позиции:
- мясо крупного рогатого скота;
- свинина;
- мясо солёное, в рассоле, сушёное или копчёное;
- молоко и молочная продукция за исключением специализированного безлактозного молока;
- овощи за исключением предназначенных для посева;
- фрукты и орехи;
- колбасы и аналогичные продукты;
- кондитерские изделия;
- соль.
Запрет не касается товаров:
- которые вы везёте для личного пользования;
- которые ввезены в Беларусь до вступления в силу постановления;
- предназначенных для детского питания.
Прописано также, что появятся квоты для ввоза отдельных видов товаров, которые попали в список запрещённых. Это сделано «для обеспечения сбалансированности на потребительском рынке».
Чем заменят запрещённые товары?
Одновременно будут приняты меры по обеспечению сбалансированности на потребительском рынке, в том числе за счёт его насыщения продукцией отечественного производства.
«Импортёры, товаропроизводители и торговые сети будут ориентированы на замещение товаров, не производящихся в Беларуси, поставками из дружественных государств», — пояснили в правительстве.