По информации «Кур'ера», планируется, что шествие Дедов Морозов и других сказочных персонажей пройдёт в субботу, 25 декабря. Начало праздника в 16.00.

Предварительно, в этом году маршрут сказочных персонажей изменится. Если в 2020-м они шли по улице Ленина от Молодёжного центра до центральной площади с главной ёлкой, то теперь шествие пойдёт от МЦ до Дома культуры. На его ступеньках установят сцену, где будет организован концерт.

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