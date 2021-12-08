В среду, 8 декабря, Слуцкий РОВД отмечает своё 103-летие. Накануне этой даты милиция Слуцка прислала в «Кур'ер» статью о своём отделе и архивные фотографии начиная с 1923 года. Приводим текст от РОВД целиком.

«8 декабря — день рождения Слуцкого РОВД! Отсчёт своей истории отдел внутренних дел Слуцкого райисполкома начал 8 декабря 1918 года.

За эти годы сотрудникам Слуцкой милиции приходилось сталкиваться с бандитизмом в годы гражданской войны и иностранной интервенции, воевать на фронтах Великой Отечественной войны и бороться с бандформированиями послевоенного периода, выполнять интернациональный долг в Афганистане, ликвидировать последствия аварии на Чернобыльской АЭС и бороться с организованной преступностью в «лихие 90-е». Каждое поколение милиционеров Случчины на высоком качественном уровне выполняют стоящие перед ними задачи, являясь образцом добросовестного исполнения служебных обязанностей. Об этом свидетельствуют многочисленные призы и награды отдела от вышестоящего руководства, авторитет, уважение к сотрудникам Слуцкого РОВД со стороны населения.

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Высокий уровень обеспечения личной и имущественной безопасности граждан, инициатива и самоотдача в выполнении поставленных задач коллективом отдела были отмечены на самом высоком уровне: по итогам 2017 года Слуцкий РОВД был признан лучшим среди райотделов Минской области, а по итогам 2019 и 2020 годов — лучшим в Республике Беларусь.

Дружный коллектив отдела воспитал целую плеяду талантливых руководителей. В своё время службу в отделе проходили:

генерал-майор милиции Александр Ковальчук , возглавлявший УВД Могилёвского и Минского облисполкомов;

, возглавлявший УВД Могилёвского и Минского облисполкомов; генерал-майор милиции Александр Астрейко , который руководит милицией Минской области на сегодняшний день;

, который руководит милицией Минской области на сегодняшний день; полковник милиции Александр Шаровар, подполковник милиции Андрей Заяц, которые успешно руководят коллективами Солигорского и Березинского РОВД.

О сплочённости и целеустремлённости коллектива Слуцкого РОВД свидетельствуют традиции отдела. Каждый год слуцкие милиционеры принимают активное участие в облагораживании и поддержании «Слуцкой Хатыни» — мемориального комплекса «урочище «Переходы», напоминающее нынешнему и грядущему поколению об ужасах фашисткой оккупации в годы Великой Отечественной войны.

Грустная и в то же время торжественная дата, которую знает каждый сотрудник отдела, — 14 апреля 1999 года, день героической гибели Владимира Владимировича Борисовца, который пожертвовал своей жизнью при задержании особо опасных вооружённых преступников. Каждый год в этот день у мемориального знака, посвящённого подвигу Владимира Борисовца, руководство и сотрудники отдела чтят светлую память сослуживца, возлагают живые цветы в знак памяти, почёта и скорби.

Уходящий 2021 год был отмечен важными событиями в жизни отдела: был проведён капитальный ремонт стрелкового тира и спортивного зала отдела, что, несомненно, положительно повлияет на качество профессиональной подготовки правоохранителей Случчины, автомобильный парк отдела пополнился новыми служебными автомобилями, что позволит ещё оперативнее влиять на оперативную обстановку.

Отмечая 103-ю годовщину со дня образования Слуцкой милиции, оглядываясь на пройденный исторический путь, с уверенностью можно отметить, что, несмотря на сложности и препятствия, возникающие перед достижением цели, сотрудники Слуцкого РОВД во все времена, не считаясь с личными проблемами, выполняют стоящие перед ними задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности жителей региона"