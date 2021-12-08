В среду, 8 декабря, Слуцкий РОВД отмечает своё 103-летие. Накануне этой даты милиция Слуцка прислала в «Кур'ер» статью о своём отделе и архивные фотографии начиная с 1923 года. Приводим текст от РОВД целиком.

РОВД: Слуцкой милиции исполняется 103 года (+ретрофото с 1920-х)
Командный состав Слуцкой уездногородской милиции, 1923 год. Фотографии «Кур'еру» предоставил Слуцкий РОВД
«8 декабря — день рождения Слуцкого РОВД! Отсчёт своей истории отдел внутренних дел Слуцкого райисполкома начал 8 декабря 1918 года.

За эти годы сотрудникам Слуцкой милиции приходилось сталкиваться с бандитизмом в годы гражданской войны и иностранной интервенции, воевать на фронтах Великой Отечественной войны и бороться с бандформированиями послевоенного периода, выполнять интернациональный долг в Афганистане, ликвидировать последствия аварии на Чернобыльской АЭС и бороться с организованной преступностью в «лихие 90-е».

РОВД: Слуцкой милиции исполняется 103 года (+ретрофото с 1920-х)
Личный состав Слуцкой уездногородской милиции, 1924 год
Каждое поколение милиционеров Случчины на высоком качественном уровне выполняют стоящие перед ними задачи, являясь образцом добросовестного исполнения служебных обязанностей. Об этом свидетельствуют многочисленные призы и награды отдела от вышестоящего руководства, авторитет, уважение к сотрудникам Слуцкого РОВД со стороны населения.

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Высокий уровень обеспечения личной и имущественной безопасности граждан, инициатива и самоотдача в выполнении поставленных задач коллективом отдела были отмечены на самом высоком уровне: по итогам 2017 года Слуцкий РОВД был признан лучшим среди райотделов Минской области, а по итогам 2019 и 2020 годов — лучшим в Республике Беларусь.

Дружный коллектив отдела воспитал целую плеяду талантливых руководителей. В своё время службу в отделе проходили:

  • генерал-майор милиции Александр Ковальчук, возглавлявший УВД Могилёвского и Минского облисполкомов;
  • генерал-майор милиции Александр Астрейко, который руководит милицией Минской области на сегодняшний день;
  • полковник милиции Александр Шаровар, подполковник милиции Андрей Заяц, которые успешно руководят коллективами Солигорского и Березинского РОВД.

О сплочённости и целеустремлённости коллектива Слуцкого РОВД свидетельствуют традиции отдела. Каждый год слуцкие милиционеры принимают активное участие в облагораживании и поддержании «Слуцкой Хатыни» — мемориального комплекса «урочище «Переходы», напоминающее нынешнему и грядущему поколению об ужасах фашисткой оккупации в годы Великой Отечественной войны.

Грустная и в то же время торжественная дата, которую знает каждый сотрудник отдела, — 14 апреля 1999 года, день героической гибели Владимира Владимировича Борисовца, который пожертвовал своей жизнью при задержании особо опасных вооружённых преступников. Каждый год в этот день у мемориального знака, посвящённого подвигу Владимира Борисовца, руководство и сотрудники отдела чтят светлую память сослуживца, возлагают живые цветы в знак памяти, почёта и скорби.

Уходящий 2021 год был отмечен важными событиями в жизни отдела: был проведён капитальный ремонт стрелкового тира и спортивного зала отдела, что, несомненно, положительно повлияет на качество профессиональной подготовки правоохранителей Случчины, автомобильный парк отдела пополнился новыми служебными автомобилями, что позволит ещё оперативнее влиять на оперативную обстановку.

Отмечая 103-ю годовщину со дня образования Слуцкой милиции, оглядываясь на пройденный исторический путь, с уверенностью можно отметить, что, несмотря на сложности и препятствия, возникающие перед достижением цели, сотрудники Слуцкого РОВД во все времена, не считаясь с личными проблемами, выполняют стоящие перед ними задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности жителей региона"

РОВД: Слуцкой милиции исполняется 103 года (+ретрофото с 1920-х)

РОВД: Слуцкой милиции исполняется 103 года (+ретрофото с 1920-х)

РОВД: Слуцкой милиции исполняется 103 года (+ретрофото с 1920-х)

РОВД: Слуцкой милиции исполняется 103 года (+ретрофото с 1920-х)

РОВД: Слуцкой милиции исполняется 103 года (+ретрофото с 1920-х)

РОВД: Слуцкой милиции исполняется 103 года (+ретрофото с 1920-х)

РОВД: Слуцкой милиции исполняется 103 года (+ретрофото с 1920-х)

РОВД: Слуцкой милиции исполняется 103 года (+ретрофото с 1920-х)

РОВД: Слуцкой милиции исполняется 103 года (+ретрофото с 1920-х)

РОВД: Слуцкой милиции исполняется 103 года (+ретрофото с 1920-х)

РОВД: Слуцкой милиции исполняется 103 года (+ретрофото с 1920-х)

РОВД: Слуцкой милиции исполняется 103 года (+ретрофото с 1920-х)

РОВД: Слуцкой милиции исполняется 103 года (+ретрофото с 1920-х)

РОВД: Слуцкой милиции исполняется 103 года (+ретрофото с 1920-х)

РОВД: Слуцкой милиции исполняется 103 года (+ретрофото с 1920-х)

РОВД: Слуцкой милиции исполняется 103 года (+ретрофото с 1920-х)

РОВД: Слуцкой милиции исполняется 103 года (+ретрофото с 1920-х)

РОВД: Слуцкой милиции исполняется 103 года (+ретрофото с 1920-х)

РОВД: Слуцкой милиции исполняется 103 года (+ретрофото с 1920-х)

РОВД: Слуцкой милиции исполняется 103 года (+ретрофото с 1920-х)

РОВД: Слуцкой милиции исполняется 103 года (+ретрофото с 1920-х)

РОВД: Слуцкой милиции исполняется 103 года (+ретрофото с 1920-х)

РОВД: Слуцкой милиции исполняется 103 года (+ретрофото с 1920-х)

РОВД: Слуцкой милиции исполняется 103 года (+ретрофото с 1920-х)

РОВД: Слуцкой милиции исполняется 103 года (+ретрофото с 1920-х)

РОВД: Слуцкой милиции исполняется 103 года (+ретрофото с 1920-х)

РОВД: Слуцкой милиции исполняется 103 года (+ретрофото с 1920-х)

РОВД: Слуцкой милиции исполняется 103 года (+ретрофото с 1920-х)

РОВД: Слуцкой милиции исполняется 103 года (+ретрофото с 1920-х)

РОВД: Слуцкой милиции исполняется 103 года (+ретрофото с 1920-х)

РОВД: Слуцкой милиции исполняется 103 года (+ретрофото с 1920-х)

РОВД: Слуцкой милиции исполняется 103 года (+ретрофото с 1920-х)

РОВД: Слуцкой милиции исполняется 103 года (+ретрофото с 1920-х)

РОВД: Слуцкой милиции исполняется 103 года (+ретрофото с 1920-х)

РОВД: Слуцкой милиции исполняется 103 года (+ретрофото с 1920-х)

РОВД: Слуцкой милиции исполняется 103 года (+ретрофото с 1920-х)
Мемориальная доска Владимира Борисовца
РОВД: Слуцкой милиции исполняется 103 года (+ретрофото с 1920-х)
Приз на турнире имени Николая Пучкова
РОВД: Слуцкой милиции исполняется 103 года (+ретрофото с 1920-х)
Сотрудники РОВД на акции «Неделя леса»
РОВД: Слуцкой милиции исполняется 103 года (+ретрофото с 1920-х)
Мемориальный комплекс на месте деревни Переходы, сожжённой фашистами вместе с жителями
РОВД: Слуцкой милиции исполняется 103 года (+ретрофото с 1920-х)

РОВД: Слуцкой милиции исполняется 103 года (+ретрофото с 1920-х)

РОВД: Слуцкой милиции исполняется 103 года (+ретрофото с 1920-х)