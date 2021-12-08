В пятницу, 10 декабря, с 9.00 до 12.00 состоится прямая линия по вопросам уличного освещения в населённых пунктах района. Номер телефона — (801 795) 7 50 18. Об этом сообщается на сайте Слуцкого райисполкома.

Напомним, в Слуцке заменять обычные светильники на светодиодные начали в 2016 году. «Кур'ер» рассказывал, сколько стоило годовое обслуживание уличного освещения города и района.

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