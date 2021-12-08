Фотофакт: магазин «Cоседи» в новом жилом квартале на улице Борисовца в Слуцке готовится к открытию

Магазин «Соседи», который построили на пересечении улиц Борисовца и Магистральной в новом жилом микрорайоне Слуцка, готовится к открытию. Снаружи уже есть одна вывеска и скамейка возле входа.

Внутри рабочие заканчивают отделку, а работники расставляют товар. Как сказали «Кур'еру» на инфолинии сети «Соседей», дата открытия остаётся без изменений — 15 декабря.

Реклама

Ранее: