В среду, 8 декабря, исполняется ровно месяц, как больше тысячи мигрантов с Ближнего Востока организованно пришли к белорусско-польской границе и встали лагерем в лесу. Что происходило там всё это время, читайте здесь.

Во вторник стало известно, что Беларусь ответила на санкции Запада, а в среду из Минска вылетел самолёт с сирийцами. Также, по информации БелТА, дети мигрантов в лагере выходили на митинг.

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Обстановка у мигрантов

Во вторник ЮНИСЕФ передал иностранцам в транспортно-логистический центр очередную гуманитарную помощь: 600 гигиенических наборов (каждый рассчитан на одну семью) и 400 развивающе-образовательных наборов для детей мигрантов.

Сами дети в ТЛЦ, как передаёт БелТА, во вторник вышли на митинг с плакатами. Они обращались к Европе и Папе Римскому.

Глава Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов отметил, что обитатели лагеря обеспечены уже всем необходимым, а также на всякий случай там есть запасы обуви, матрасов и одеял.

Во вторник днём иракский самолёт вывез из Минска в Эрбиль 417 иракцев. В Ирак из Беларуси уже вернулись в общей сложности более 3,1 тысячи человек.

В среду в 08.24 (с задержкой на несколько часов) самолёт с мигрантами вылетел из Минска в Сирию. На его борту находилось 96 пассажиров.

Действия и заявления чиновников

Правительство Беларуси в качестве ответа на санкции Запада решило запретить ввоз на территорию республики ряда товаров из стран ЕС, США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании, Ирландии, Черногории и Швейцарии. Соответствующее постановление можно прочитать на Национальном правовом портале Беларуси.

Спецслужбы Польши подсчитали, что около 7 тысяч мигрантов с Ближнего Востока ещё остаются в Беларуси, а примерно 3 тысячи вылетели на родину в Сирию и Ирак.

Польская погранохрана во вторник заявила, что вечером в понедельник 30 человек проникли на территорию Польши «при помощи белорусских служб». Среди них, по сведениям пограничников, были в основном иракцы, но также и чеченцы-граждане России.

Чехия готова отправить на границу Польши с Беларусью 150 своих военнослужащих, если чешский парламент одобрит это решение.