Что пишут дети Деду Морозу газеты «Кур'ер»

С каждым днём в редакцию газеты «Кур'ер» приходит всё больше писем. Дети охотно рассказывают о своих добрых делах, успехах в школе и мечтах. Вот о чём они пишут.

Марина Лобан: «Падарыце мне, калі ласка, кнігі на беларускай мове з апавяданнямі і казкамі»

Реклама

«Прывітанне, Дзядулечка Мароз і Снягурка! Мяне завуць Марына. Мне 9 гадоў. Вучуся ў школе на 9 і 10. Займаюся ў секцыі лёгкай атлетыкі і ў гуртку малявання. У вольны час люблю чытаць кнігі, глядзець мульцікі. Я заўсёды дапамагаю сваім бацькам: прыбіраю ў кватэры, мыю посуд. Гэтым летам крыху працавала на агародзе: падвязвала памідоры, палівала і збірала агуркі. Калі я прыязджаю ў госці да бабулі, то дапамагаю ёй гатаваць ежу, накрываю на стол.

Кожны год я збіраю і адношу ў школу макулатуру. Спадзяюся, што ўжо выратавала некалькі дрэў.

Я вельмі люблю беларускую мову і літаратуру. Падарыце мне, калі ласка, кнігі на беларускай мове з апавяданнямі і казкамі. А яшчэ тлумачальны слоўнік, бо, на жаль, значэнне не ўсіх слоў мне яшчэ зразумела.

Дзядулечка Мароз і Снягурка, жадаю вам моцнага здароўя. Няхай з вашай дапамогай бясконца здзяйсняюцца мары дзяцей і дарослых. Нам бы яшчэ снегу паболей!"

Снежана Ахрамович: «Желаю, чтобы ушли все болезни и страхи»

«В этом году было много чего хорошего. В школе учусь на «отлично». Я одна из двух самых лучших учеников в классе. Конечно, приходилось пропускать школу из-за болезней, но новые темы я хорошо понимаю.

У меня есть младшие брат и сестра. Я с ними люблю играть после уроков. Конечно, иногда мы ссоримся. Но в итоге всегда миримся! На Новый год мне хочется для нас (меня, сестры и брата, да и вообще для всей семьи) игровую консоль, чтобы мы всей семьёй играли и вспоминали детство наших родителей.

Дед Мороз, поздравляю тебя, а также всех своих друзей, одноклассников, родных и близких с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы ушли все болезни и страхи. Всем огромного счастья и любви!"

Алиса Карцева: «Я вела себя нормально, помогала родителям, училась на 10, 9, 8, 7»

«Здравствуйте. Меня зовут Алиса Карцева. Мне 10 лет. В первой половине года мы готовились к переезду и переехали. У меня был день рождения. Во второй половине года я съездила в два лагеря («Зорька» и «Зубрёнок»), а ещё в Минск, там я ходила в парк, цирк, была у своей тёти и у бабушки.

Ну и, конечно, ходила в школу. Я вела себя нормально, помогала родителям, училась на 10, 9, 8, 7. К Новому году я очень хочу планшет и конфет. Поздравляю с наступающим Новым годом!"

Спонсоры акции «Письмо Деду Морозу»

К новогодней акции «Кур'ера» подключились активные случчане и предприниматели Слуцка, которые предлагают свои товары и услуги в разных сферах.

1.Евгений Романов, ночной клуб Parking

Адрес: ул. Виленская, 10.

ул. Виленская, 10. Телефон: +375 (33) 664 69 36.

+375 (33) 664 69 36. Instagram

2.Пассажирские перевозки «Фаворит 999»

Телефон: +375 (44/29/25) 741 60 00.

3.Юрий и Алеся Некрашевич, автомойка «10-й городок»

Адрес: ул. М. Богдановича, 19.

ул. М. Богдановича, 19. Телефоны: +375 (29) 303 02 55, +375 (29) 543 02 55.

+375 (29) 303 02 55, +375 (29) 543 02 55. Instagram

4.Сеть кофеен «ПРО КОФЕ»

Адрес: ТЦ «Европарк», ул. Ленина, 156 (Слуцк); ТЦ «Бонус» (Минск); ул. Ленина, 14 (Солигорск).

ТЦ «Европарк», ул. Ленина, 156 (Слуцк); ТЦ «Бонус» (Минск); ул. Ленина, 14 (Солигорск). Телефон: +375 (29) 317 43 46.

+375 (29) 317 43 46. Instagram

5. Владислав Шилович, павильон аксессуаров для телефонов в ТЦ «Маяк»

Адрес: ТЦ «Маяк», 1-й этаж.

ТЦ «Маяк», 1-й этаж. Телефон: +375 (44) 777 33 44.

+375 (44) 777 33 44. Instagram

6. IT-компания «Анализ и Дизайн ИТ»

Адрес: ул. Ленина, 212.

ул. Ленина, 212. Телефон: +375 (29) 768 26 08.

7. Читательница газеты «Кур'ер» Алёна Аль Тани

8. Дмитрий Листопад, сеть магазинов «Еврооптика»

Адрес: улица Парижской Коммуны, 2/1 (ТЦ «Маяк»).

улица Парижской Коммуны, 2/1 (ТЦ «Маяк»). Телефон: 8 029 340 17 84.

8 029 340 17 84. Instagram

9. Детский развивающий центр «Лесенка»

Адрес: улица Парижской Коммуны, 2/1 (ТЦ «Маяк»).

улица Парижской Коммуны, 2/1 (ТЦ «Маяк»). Телефон: 8 029 661 15 88.

8 029 661 15 88. Instagram

10. Магазин товаров для праздника «Позитив»

Адрес: улица М. Богдановича, 42 («Евроопт»).

улица М. Богдановича, 42 («Евроопт»). Телефон: 8 029 340 18 67

8 029 340 18 67 Instagram

11. ИП Стрекач Ольга