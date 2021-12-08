ДТП под Слуцком: «Пежо» столкнулся с «Фордом», водитель «француза» получил травму головы

Во вторник, 7 декабря, около 07.45 по дороге от Слуцка в Ячево случилось ДТП, сообщает МЛЫН.BY. Столкнулись автомобили «Пежо-206» и «Форд Галакси».

По информации УВД Миноблисполкома, 66-летний житель Слуцкого района ехал на «Пежо-206» в сторону города. Он неправильно выбрал скорость, не учёл погодные условия, не справился с управлением и выехал на «встречку». Его машина столкнулась с автомобилем «Форд Галакси» под управлением 53-летнего жителя Слуцкого района.

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Водитель «Пежо» получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ссадины правого виска. Пострадавший госпитализирован.

Дорога была обработана песчано-солевой смесью, а на колёсах обеих машин установлены зимние шины.