За 6 лет услуги подорожали в два раза. Сколько стоит сходить в слуцкую баню

За три недели до Нового года «Кур'ер» посмотрел, сколько стоит посетить городскую баню на Монахова, 1.

25 декабря банно-оздоровительному комплексу исполнится 16 лет. Его построили вместо снесённой к «Дажынкам» бани.

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Цены на услуги 7 декабря:

женское/мужское отделение с парилкой (2 часа) — 6,5 рубля (в декабре 2015 года такая же услуга стоила 3 рубля);

3 рубля); душ (45 минут) — 6,5 рубля (в декабре 2015 года — 2,8 рубля);

женское/мужское отделение с парилкой для пенсионеров по пятницам — 6 рублей;

женское/мужское отделение с парилкой для инвалидов I и II группы все дни (при предъявлении удостоверения) — 6 рублей;

сауна (2 часа) — 43 рубля.

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