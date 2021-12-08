За 6 лет услуги подорожали в два раза. Сколько стоит сходить в слуцкую баню

Ольга Паздерина
-
0
За 6 лет услуги подорожали в два раза. Сколько стоит сходить в слуцкую баню
Фотографии: Ольга Паздерина

За три недели до Нового года «Кур'ер» посмотрел, сколько стоит посетить городскую баню на Монахова, 1.

25 декабря банно-оздоровительному комплексу исполнится 16 лет. Его построили вместо снесённой к «Дажынкам» бани.

Реклама

Цены на услуги 7 декабря:

  • женское/мужское отделение с парилкой (2 часа) — 6,5 рубля (в декабре 2015 года такая же услуга стоила 3 рубля);
  • душ (45 минут) — 6,5 рубля (в декабре 2015 года — 2,8 рубля);
  • женское/мужское отделение с парилкой для пенсионеров по пятницам — 6 рублей;
  • женское/мужское отделение с парилкой для инвалидов I и II группы все дни (при предъявлении удостоверения) — 6 рублей;
  • сауна (2 часа) — 43 рубля.

За 6 лет услуги подорожали в два раза. Сколько стоит сходить в слуцкую баню

В тему