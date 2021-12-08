Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 9 декабря. Обзор

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Что пишут дети Деду Морозу

С каждым днём в редакцию газеты «Кур'ер» приходит всё больше писем. Дети охотно рассказывают о своих добрых делах, успехах в школе и мечтах. Письма Деду Морозу принимаем до 20 декабря включительно. Ждём послания от детей в возрасте от 3 до 12 лет.

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Генерал-майор Захарчук: от солдата до генерала

«Каждый год у нас новая команда. Это проблема!»

Футбольный сезон-2021. Факты и цифры

32 года Владимир Захарчук отдал службе в правоохранительных органах. Придя в Солигорский РОВД оперативником уголовного розыска, дослужился до начальника райотдела, позже возглавил милицию Гомельской области, а в запас ушёл в звании генерал-майора. На вопрос «Мечтал ли стать генералом?» Владимир Андреевич скромно ответил: «Знал одно: надо честно работать, приносить людям пользу. К этому приучили родители».Корреспонденту «Кур'ера» Захарчук рассказал о своём пути от солдата до генерала.Болельщики ФК «Слуцк» подвели итоги футбольного сезона-2021. В целом они довольны результатом, но считают, что команда могла бы добиться большего. Причиной слабой игры, по их мнению, является несыгранность команды, особенно в первом круге чемпионата.

Чемпионат Беларуси по футболу 2021 года завершён. Среди 16-ти клубов высшей лиги ФК «Слуцк» финишировал на 9-м месте. Команда забила 36 мячей, пропустила 44, что является средним показателем в высшей лиге. По итогам сезона «Кур'ер» выделил шесть примечательных моментов, которые стали изюминками сезона, а также спросил у болельщиков об их впечатлениях от игры ФК «Слуцк» в чемпионате-2021.

Бизнесмены приглашают «скинуться» на площадку площадки

Творчаму чалавеку няма супакою і на пенсіі

Как случчане пишут письма немецкому Деду Морозу

Расписание движения поездов по станции Слуцк

Помните спортплощадки в Слуцке, на которые с лета собирают средства? Слуцкие бизнесмены рассказали «Кур'еру» подробности о спортивных площадках на улицах Зелёной и Пионерской. Также мы узнали суммы, которые нужны на благоустройство этих площадок, и сколько уже удалось собрать.У 1969 годзе ў Салігорск прыехалі першыя работнікі культуры, каб развіваць у горадзе гэтую сферу. Сярод іх была маладая выпускніца музычнага вучылішча Ларыса Гулкоўская. Пазней яна стане першым «Настаўнікам года» першага прафесійнага конкурсу педагогаў. Пра сябе і пра сваё жыццё на пенсіі Ларыса Уладзіміраўна расказала «Кур'еру».Случчанка Наталья Чумак, учитель немец­кого языка, вместе с сыном отправляет письма зимним персонажам в Германию третий год подряд. Это Святой Николай, Рождественский дед и Рождественское дитя. Все они приносят подарки детям, как Дед Мороз. Наталья рассказала «Кур'еру», как в семье появилась такая традиция, к которой она приобщила и своих учеников.

Действует с 12 декабря 2021 года.