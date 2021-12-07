Строительная техника работает на территории бывшего консервного завода в Слуцке. Что делают?

Несколько дней ведутся строительно-монтажные работы в начале улицы Мельничной.

Как объяснили работники, идёт демонтаж старой «воздушной» трубы газопровода, которая проходит по периметру бывшего консервного завода. Новая будет проложена на противоположной стороне улицы. Она возьмёт на себя функции той, которую перекрывают.

Реклама

Напомним, общественное обсуждение по общегородскому центру состоялось летом этого года. Планируется, что его проект будет готов в следующем году, рассказывал «Кур'ер».

В тему: В Слуцке озвучили итоги общественного обсуждения по проекту общегородского центра. Что предложили жители.