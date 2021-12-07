Кто имеет право на получение социального жилья. И как стать в очередь на него в Слуцке

По состоянию на 1 ноября в Слуцке в очереди на социальное жильё стоял 401 человек. Кто имеет право на получение социального жилья и как стать в очередь на него, «Кур'еру» рассказала Вероника Трунова, начальник жилищно-коммунального отдела Слуцкого райисполкома.



Сначала человеку надо стать в общую очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий. Решение о постановке принимается, если на каждого члена семьи приходится менее 15 м2 общей площади жилья. Уже потом, если есть основание, человек включается в список на получение социального жилья.

Документы на постановку в очередь подаются в службу «Одно окно» Слуцкого райисполкома.

Кто имеет право на получение социального жилья

Категории лиц, имею­щих право на получение социального жилья, прописаны в статье 105 Жилищного кодекса Беларуси. Приведём наиболее часто используемые основания для полу­чения социального жилья. Итак, право на соцжильё имеют:

Реклама

1. Граждане, жилые помещения которых (в том числе находящиеся в их собственности) стали непригодными для проживания вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Если гражданин или его ребёнок имеет заболева­ние, при котором невозможно совместное проживание с другими лицами в одной комнате или одноком­натной квартире.

3. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий на террито­рии других государств.

4. Инвалиды с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с последствиями военных действий.

5. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

6. Граждане, в том числе уволенные в запас, из числа военнослужащих, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при испол­нении обязанностей военной службы (служебных обязан­ностей), кроме случаев, когда инвалидность наступила в результате противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства.

7. Граждане, заболевшие и перенёсшие лучевую болезнь, вызванную послед­ствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалиды, в отношении которых установлена причинная связь увечья или заболевания, приведших к инвалид­ности, с катастрофой на Чернобыльской АЭС.

8. Неработающие одинокие инвалиды I и II группы.

9. Неработающие одинокие пенсионеры, лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста.

10. Граждане, в составе семей которых имеются дети-инвалиды.

11. Граждане, у которых среднемесячный совокупный доход на каждого члена семьи не превышает утверждённого бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, исчисленного за 12 ме­сяцев, предшеству­ющих месяцу принятия на учёт (и на день предоставления жилого помещения социального пользования), и которые располагают имуществом, общая стоимость которого не превышает размера стоимости квартиры типовых потребитель­ских качеств исходя из максимальной нормы предоставления общей площади жилого помещения социального пользования на одного члена семьи, из числа следующих категорий:

инвалиды I и II группы;

граждане, проживающие в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, которым при переосвидетель­ствовании установлена III группа инвалидности (инвалидность снята) или которые признаны дееспособными;

многодетные семьи, а также матери, которым присвоено звание «Мать-героиня» или которые отмечены наградами за материнство;

граждане, взявшие на воспитание троих и более детей-сирот и (или) детей, оставшихся без попечения родителей;

ветераны боевых действий на территории других государств;

другие.

Кому предоставляется социальное жильё вне очереди:

Больным активной формой туберкулёза с бактериовыделением, что подтверждено клинико-лабораторными или иными методами исследования, если при соблюдении больными предписанного режима лечения и после проведённого шестимесячного курса противотубёркулезного лечения сохраняется выделение микобактерий. Указанным в пунктах 1, 3−7. Малообеспеченным инвалидам I и II группы. Малообеспеченным членам семей погибших (умерших) граждан, указанных в статье 22 Закона Республики Беларусь «О ветеранах».

Режим работы службы «Одно окно» Слуцкого райисполкома

Понедельник, среда, четверг, пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Вторник: с 8.00 до 20.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

1-я, 3-я суббота месяца с 9.00 до 13.00.

В предпраздничные дни рабочее время сокращено на 1 час.

Контактный телефон: 142.

В тему: