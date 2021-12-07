Кто имеет право на получение социального жилья. И как стать в очередь на него в Слуцке

По состоянию на 1 ноября в Слуцке в очереди на социальное жильё стоял 401 человек. Кто имеет право на получение социального жилья и как стать в очередь на него, «Кур'еру» рассказала Вероника Трунова, начальник жилищно-коммунального отдела Слуцкого райисполкома.
Сначала человеку надо стать в общую очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий. Решение о постановке принимается, если на каждого члена семьи приходится менее 15 м2 общей площади жилья. Уже потом, если есть основание, человек включается в список на получение социального жилья.
Документы на постановку в очередь подаются в службу «Одно окно» Слуцкого райисполкома.
Кто имеет право на получение социального жилья
Категории лиц, имеющих право на получение социального жилья, прописаны в статье 105 Жилищного кодекса Беларуси. Приведём наиболее часто используемые основания для получения социального жилья. Итак, право на соцжильё имеют:
1. Граждане, жилые помещения которых (в том числе находящиеся в их собственности) стали непригодными для проживания вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. Если гражданин или его ребёнок имеет заболевание, при котором невозможно совместное проживание с другими лицами в одной комнате или однокомнатной квартире.
3. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий на территории других государств.
4. Инвалиды с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с последствиями военных действий.
5. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
6. Граждане, в том числе уволенные в запас, из числа военнослужащих, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), кроме случаев, когда инвалидность наступила в результате противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства.
7. Граждане, заболевшие и перенёсшие лучевую болезнь, вызванную последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалиды, в отношении которых установлена причинная связь увечья или заболевания, приведших к инвалидности, с катастрофой на Чернобыльской АЭС.
8. Неработающие одинокие инвалиды I и II группы.
9. Неработающие одинокие пенсионеры, лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста.
10. Граждане, в составе семей которых имеются дети-инвалиды.
11. Граждане, у которых среднемесячный совокупный доход на каждого члена семьи не превышает утверждённого бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, исчисленного за 12 месяцев, предшествующих месяцу принятия на учёт (и на день предоставления жилого помещения социального пользования), и которые располагают имуществом, общая стоимость которого не превышает размера стоимости квартиры типовых потребительских качеств исходя из максимальной нормы предоставления общей площади жилого помещения социального пользования на одного члена семьи, из числа следующих категорий:
- инвалиды I и II группы;
- граждане, проживающие в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, которым при переосвидетельствовании установлена III группа инвалидности (инвалидность снята) или которые признаны дееспособными;
- многодетные семьи, а также матери, которым присвоено звание «Мать-героиня» или которые отмечены наградами за материнство;
- граждане, взявшие на воспитание троих и более детей-сирот и (или) детей, оставшихся без попечения родителей;
- ветераны боевых действий на территории других государств;
- другие.
Кому предоставляется социальное жильё вне очереди:
- Больным активной формой туберкулёза с бактериовыделением, что подтверждено клинико-лабораторными или иными методами исследования, если при соблюдении больными предписанного режима лечения и после проведённого шестимесячного курса противотубёркулезного лечения сохраняется выделение микобактерий.
- Указанным в пунктах 1, 3−7.
- Малообеспеченным инвалидам I и II группы.
- Малообеспеченным членам семей погибших (умерших) граждан, указанных в статье 22 Закона Республики Беларусь «О ветеранах».
Режим работы службы «Одно окно» Слуцкого райисполкома
- Понедельник, среда, четверг, пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
- Вторник: с 8.00 до 20.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
- 1-я, 3-я суббота месяца с 9.00 до 13.00.
- В предпраздничные дни рабочее время сокращено на 1 час.
- Контактный телефон: 142.
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