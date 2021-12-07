«Бабушке пора найти себе мужчину». Обзор обращений читателей в «Кур'ер»

На прошлой неделе читатели «Кур'ера» обращались в редакцию с различными вопросами: просили обратить внимание на движение тяжёлого транспорта по деревенской улице, сообщали об аварийной ситуации возле льнозавода, высказывали мнение о насилии в семье, написали благодарность за интересные материалы в газете. Вот некоторые из обращений и комментариев наших читателей за последнюю неделю.

Водители об аварийной ситуации на льнозаводе

«Льнозавод. Участок дороги от заправки до льнозавода, а также другая сторона - от конечной остановки автобуса до следующей остановки - это просто жесть! Ямы по обе стороны этого участка. Посередине дороги огромный бугор асфальта. Машины движутся с обеих сторон по осевой линии впритык. Создаётся аварийная ситуация. Дорожные службы как будто не замечают этого, не реагируют никак. Наверное, ждут, пока действительно машины не уйдут в лобовую», — написал случчанин Анатолий.

Тяжёлая техника идёт по улицам деревни Бокшицы

Житель деревни Бокшицы рассказал, что по их деревенской улице постоянно проходит тяжёлая сельхозтехника и грузовики.

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«Раньше эти машины ходили по просёлочной дороге, которая находится параллельно нашей улице, мы между собой называем её Аэродромная (в годы войны она вела на немецкий аэродром).

По нашей улице проложен асфальт довольно давно. Мы сохраняем это покрытие как можем. Некоторые жители сами за свои деньги покупают смесь и ремонтируют ямы и трещины. Но когда идёт техника, у асфальта шансов нет, ведь он не рассчитан на такой вес. А дождаться прокладки или ремонта новой дороги нам вряд ли удастся. К тому же на улице играют дети, и такой транспорт для них представляет опасность!".

«Бабушке пора найти себе мужчину»

которая ненавидит мать за то, что она не признаёт её мужа. Многие читатели осудили женщину за то, что «лезет» в жизнь молодых. Но некоторых возмутило, что дочь пользуется деньгами матери, но открыто конфликтует с ней. Бурные обсуждения вызвала публикация в газете про случчанку,что она не признаёт её мужа. Многие читатели осудили женщину за то, что «лезет» в жизнь молодых. Но некоторых возмутило, что дочь пользуется деньгами матери, но открыто конфликтует с ней.

Вот одно из мнений, которое написала случчанка Инна: «Бабушка должна начать жить для себя. Перестать давать деньги. Дочь взрослая и сама вправе решать за себя, с кем ей жить, как воспитывать детей. Она должна и финансово быть независимой от мамы. Хорошо брать деньги от мамы, а потом её же и посылать. Не бери и принимай решения сама, раз взрослая женщина.

Бабушка будет хорошей тогда, когда начнёт жить своей жизнью и радоваться жизни. Бабушке пора съездить в санаторий или найти себе мужчину».

Спасибо за «живую» газету

В четверг, 2 декабря, после выхода очередного номера газеты в «Кур'ер» позвонила жительница села, она представилась Кондратьевной и сказала: «Дзякуй вам за газету! Вельмі падабаецца мне — яна адрозніваецца ад іншых тым, што насамрэч „жывая“ і пераказвае тыя праблемы, з якімі мы штодзённа сутыкаемся…».

Порадовало, что наша работа доставляет людям удовольствие.

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