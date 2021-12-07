Интерактивная игра к Новому году. Получите пожелание на 2022 год и узнайте, что вас ждёт под ёлкой

Женский проект Lampa и «Кур`ер» совместно с предпринимателями подготовили интерактивную новогоднюю игру, которая поможет определиться с подарком и подскажет, что нужно именно вам. Выберите понравившуюся коробочку и нажмите на неё. Кроме идеи подарка под каждой коробочкой спрятано пожелание на 2022 год.