Интерактивная игра к Новому году. Получите пожелание на 2022 год и узнайте, что вас ждёт под ёлкой

Алиса Листапад
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Что в коробке?

Интерактивная новогодняя игра

Женский проект Lampa и «Кур`ер» совместно с предпринимателями подготовили интерактивную новогоднюю игру, которая поможет определиться с подарком и подскажет, что нужно именно вам. Выберите понравившуюся коробочку и нажмите на неё. Кроме идеи подарка под каждой коробочкой спрятано пожелание на 2022 год.

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