Для престарелых и людей с инвалидностью. Кого и как можно поместить в приют под Слуцком

«Кур'ер» решил с помощью материалов Слуцкого территориального центра социального обслуживания населения рассказать читателям, как работает в Слуцком районе дом для престарелых и людей с инвалидностью, кого туда берут и сколько это стоит.

Что за учреждение, где оно находится и кто там живёт

Отделение круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и людей с инвалидностью находится в деревне Огородники по адресу: улица Солнечная, дом 1. Это в 2−3 км от Слуцка. Двухэтажное здание рассчитано на 30 мест. Как рассказала «Кур'еру» Марина Бондаренко, заведующая отделением круглосуточного пребывания, сейчас (утром 7 декабря) там находятся 32 человека: 30 — это постояльцы, а ещё двое ждут своей очереди на перевод в интернат. Большинство — сельские жители. Из города всего несколько человек.

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Услугами приюта могут воспользоваться люди из Слуцка и Слуцкого района, а именно:

неработающие граждане с инвалидностью 1-й и 2-й группы,

неработающие граждане в возрасте 60 лет и старше, которые достигли общеустановленного пенсионного возраста и имеют право на государственную пенсию.

Какие нужно предоставить документы социальной службе, чтобы человека в перспективе могли зачислить в приют

Письменное заявление;

документ, удостоверяющий личность;

документ установленного образца о праве на льготы (удостоверение инвалида, ветерана Великой Отечественной войны и т. п. ) для граждан, пользующихся льготами;

) для граждан, пользующихся льготами; медицинскую справку о состоянии здоровья гражданина, содержащую информацию о наличии медицинских показаний и (или) отсутствии медицинских противопоказаний для оказания социальных услуг в форме стационарного социального обслуживания.

Какие сведения о человеке собирают сами работники ТЦСОН

Работники территориального центра в течение трёх рабочих дней со дня обращения обследуют материально-бытовое положение гражданина, составляют акт этого обследования и запрашивают у государственных органов и иных организаций:

сведения о том, что за обратившимся к ним гражданином не ухаживает кто-то, кто получает пособие по уходу;

кто-то, кто получает пособие по уходу; сведения о размере получаемой пенсии за месяц, предшествующий месяцу обращения — для одиноких нетрудоспособных граждан;

справку о месте жительства и составе семьи.

Решение о том, заключать ли с гражданином договор на оказание социальных услуг, принимает руководитель ТЦСОН.

Как, кто и сколько платит за услуги приюта

Одинокие нетрудоспособные граждане принимаются на условиях частичной оплаты — это 85% от суммы среднедушевого дохода гражданина, но не больше 80% от полной стоимости услуг.

За не одиноких нетрудоспособных граждан нужно платить полную стоимость.

Как рассказали «Кур'еру» в ТЦСОН, сейчас один день в отделении стоит 24,06 рубля. Соответственно, в месяц выходит 721,8−745,86 рубля, а в феврале — 673,68 рубля. Но сумма может меняться в зависимости от сезона (отопительный/неотопительный) и других факторов.

При этом если у одинокого пожилого человека пенсия 300 рублей, то из неё всё равно возьмут в уплату за услуги отделения только 85%, то есть 255 рублей.

Как заботятся о постояльцах отделения

Предоставляют питание, в том числе диетическое по назначению врача. Если нужно, помогают есть.

Дают лекарства и изделия медицинского назначения по назначению врача.

При необходимости помогают менять постельное и нательное бельё, одеваться и снимать одежду.

Причёсывают раз в день, помогают принять ванну или душ не реже раза в неделю, моют голову 2 раза в неделю, бреют тоже 2 раза в неделю, стригут ногти раз в неделю и меняют подгузники, когда требуется.

Сопровождают ослабленных людей, если им куда-то нужно.

Раз в неделю стирают, сушат и гладят постельное бельё, нормированную и личную одежду.

Можно отдать на хранение вещи и ценности.

Помогают пользоваться телефоном и почтой.

Раз в день — прогулки на свежем воздухе.

Какие занятия проводят с постояльцами отделения

С теми, кому это необходимо, в приюте проводят занятия по восстановлению и (или) развитию социальных навыков. Заново или с нуля обучают, как соблюдать личную гигиену и ухаживать за собой, обслуживать себя в быту и пользоваться бытовой техникой. Учат общаться с другими людьми, правильно вести себя в транспорте, на улице, в магазине и других общественных местах, обращаться с деньгами. Помогают освоить компьютер, в том числе соцсети и интернет-банкинг.

Ещё постояльцам выдают книги, журналы и газеты. Если нужно, читают им вслух. Пять раз в неделю в отделении работают кружки по интересам. Раз в месяц собираются клубы по интересам. Каждый месяц проводятся культурно-массовые мероприятия.

Подопечным отделения помогают ходить в храм и устраивают им встречи со священнослужителями.

Другие услуги

Полный перечень услуг отделения можно прочитать здесь. Постояльцам приюта могут помочь и с общением с родственниками, и с документами, и с реабилитацией.