Продолжается миграционный кризис на границе Беларуси и ЕС. Что происходило ранее, читайте здесь. В понедельник в лагерь приезжала матушка Гавриила, а мигранты в Польше обратились в ЕСПЧ, и он встал на их сторону.

Что происходило в логистическом центре

Из ТЛЦ в стационар в выходные привезли женщину на 38-й неделе беременности. Она остаётся там, чувствует себя хорошо.

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В понедельник в лагерь приезжала игуменья Гавриила, настоятельница Гродненского монастыря. Это её пятый визит к мигрантам. В этот раз она привезла продуктовые наборы для детей со сладостями, фруктами и сгущёнкой.

Назначенный на понедельник вывозной рейс Iraqi Airways отменили. Однако на вторник запланирован ещё один — на Эрбиль.

Очереди на границе Беларуси с Евросоюзом увеличились за выходные более чем на 20%. По данным Госпогранкомитета, в понедельник на погранпереходах стояли 4 840 фур. Наиболее загружены были автодорожные пункты пропуска в Литву. Утром в понедельник там стояли 2 260 грузовиков.

Ситуация вокруг кризиса

Пограничная охрана Польши обвинила белорусских силовиков в том, что они на охраняемом поляками участке «бросали с машины шумовые петарды».

Мигранты, которые уже находятся в Польше, обратились в Европейский суд по правам человека с просьбой, чтобы их не высылали в Беларусь. Тот постановил, что заявители не могут быть выдворены из Польши.

Всего ЕСПЧ получил 47 обращений от 198 мигрантов. В 44 обращениях заявители указывали, что находятся в Польше и просят международной защиты. Одно обращение было подано против Латвии и два — против Литвы.

По обращениям против прибалтийских государств обеспечительные меры сейчас не применяются.