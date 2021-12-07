Ситуация в маршрутке Минск-Слуцк: «Диспетчер не даёт телефон начальства и адрес, куда писать жалобу на водителя». «Кур'ер» узнал, как поступить

В редакцию «Кур'ера» обратилась случчанка Татьяна. Женщина рассказала, что после инцидента в маршрутке никак не может узнать, как переговорить с начальством перевозчика и по какому адресу направить письменную жалобу. «Кур'ер» разбирался, возможно ли это сделать.

«Я часто езжу из Слуцка в Минск и обратно с ребёнком. Когда заказываю места, то диспетчеру всегда говорю, что нужно два места рядом. И всё было нормально. Но в прошлую субботу, когда на «Автовазе» зашла в маршрутку, двух мест рядом не было. Я обратилась к водителю, пояснив, что предупреждала диспетчера об этом. Смысл ответов водителя свёлся к тому, что он не будет искать мне места и я должна договариваться сама с пассажирами. При этом отвечал резко, я бы сказала «по-хамски». Когда спросила, как его зовут, назвать себя отказался. Хорошо, что нашлись молодые люди, которые уступили места.

Приехав домой, я позвонила диспетчеру, сказала, что хочу пожаловаться на поведение водителя, и попросила телефон начальника. Никакие телефоны мне не дали. Сказали, что звонок принят и мне перезвонят. Звонка от перевозчика я не дождалась и набрала диспетчера снова. Спросила, по какому адресу могу отправить жалобу. Но и эту информацию мне не предоставили. Разве организации или ИП, которые предоставляют услуги по перевозке, могут скрывать такую информацию?"

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Что сказал перевозчик

Екатерина, менеджер по перевозкам компании, сказала «Кур'еру», что она знает о сложившейся ситуации. Инцидент с пассажиркой они попытались уладить, ей принесены извинения от имени компании.

Она также сообщила, что в салоне маршрутных автобусов должны быть размещены сведения о водителе: фамилия, имя, отчество. В любом случае по требованию пассажиров он должен эти сведения предоставить.

Если водитель не предоставляет эти сведения, нужно позвонить диспетчеру компании. Диспетчер не имеет права отказать потребителю в предоставлении сведений о контактах организации, по которым можно направить обращение или жалобу.

Если диспетчер отказывается предоставить сведения, то такие действия попадают под действие КоАП РБ.

Справка:

Ст. 10.10 КОАП РБ «Нарушение законодательства об обращениях граждан и юридических лиц»:

1. Отказ в приёме обращения гражданина, индивидуального предпринимателя или юридического лица, либо нарушение установленных сроков рассмотрения такого обращения, либо непринятие в пределах своей компетенции мер по восстановлению нарушенных прав, свобод и (или) законных интересов заявителя — влекут наложение штрафа в размере до четырёх базовых величин.

2. Отсутствие книги замечаний и предложений или непредъявление книги замечаний и предложений по первому требованию гражданина — влекут наложение штрафа в размере до четырёх базовых величин.