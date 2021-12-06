Группа TrafficCity посвятила новую песню слуцкому художнику и музыканту Игорю Климову. Он ушёл из жизни весной этого года

Музыканты слуцкой группы TrafficCity написали песню «Всё, что мы есть» в память об Игоре Климове, известном в Слуцке художнике и музыканте, одном из создателей группы RiverStone.

Реклама

Игорь Климов умер 30 марта 2021 года. Ему было 50 лет.

«Жизнь каждого из нас — это свет звезды среди других огней. Чем их больше отдаёт человек, тем ярче светит его звезда», — об этом поют артисты, вспоминая Игоря.

РАНЕЕ. Талантливый живописец, один из создателей группы RiverStone. Умер Игорь Климов, известный в Слуцке художник и музыкант