На старых «панельках» в Солигорске срезают балконы. Как будут выглядеть дома. Фото

В Солигорске сразу на нескольких панельных пятиэтажках на улице Заслонова срезают старые балконы. Это происходит в рамках капитального ремонта жилья. Один дом уже готов.

Как рассказал «Кур'еру» Сергей Гидлевский, главный инженер службы заказчика жилищно-коммунальных услуг, сейчас идёт интенсивный капитальный ремонт трёх пятиэтажных панельных домов, которые построены в начале 1960-х годов.

В пятиэтажках проводится капитальный ремонт, в который, кроме прочих работ, включены: замена или ремонт межпанельного утепления, замена сантехники в стояках и электрики, строительство скатной крыши, замена входных дверей. Особое внимание привлёк демонтаж старых балконов. Их полностью срезали. Новые возводятся на металлических опорах, их площадь станет больше. В итоге дом облагораживается внешне и смотрится почти как новостройка.