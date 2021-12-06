Каждые две недели «Кур'ер» делает обзор цен на Слуцком рынке. 26 ноября картофель стоил 1,55 рубля за один килограмм. Год назад его продавали по 0,65 рубля. То есть подорожал в два раза. Такая же тенденция наблюдается по всей стране. Почему это произошло, разбирались «РИА Новости».

Белстат сообщил, что в октябре прошлого года килограмм картофеля стоил 0,74 рубля, сейчас в среднем — 1,31 рубля, то есть он подорожал на 77%. В Польше, России и Украине клубнеплод дешевле.

Реклама

По стоимости картофеля на внутреннем рынке Беларусь обогнала всех соседей. Цены взлетели почти в два раза. А этой осенью Минск впервые начал импортировать картофель во время сбора урожая.

По официальной статистике, за январь — февраль цены выросли на 21,3%. Тогда же профсоюзы обратили внимание на то, что картофеля в Беларуси производят значительно больше, чем нужно для внутреннего потребления.

С урожаем проблем нет: в 2020 году — 5,2 миллиона тонн. Основную часть — до 80% посевной площади, около пяти миллионов тонн, — дают личные подворья. Остальное — сельхозорганизации и фермерские хозяйства. Среднегодовое потребление на душу населения — порядка двух центнеров.

При этом впервые в истории Беларусь начала закупать картофель в сезон сбора урожая. Главным экспортёром выступила Украина — 15,5 тыс. тонн. Импорт вырос на 40% в годовом выражении. Как объяснили в Минсельхозпроде, закупки в августе и сентябре предназначались для промышленной переработки. Однако аналитики связали это с ситуацией на внутреннем рынке.

С другой стороны, в августе отмечали резкое увеличение поставок картофеля из Беларуси в Россию — в 11 раз больше прежнего, 94,3 тыс. тонн. Это обосновали разрывом экономических связей с партнёрами из-за санкций.

Высокая себестоимость

В некоммерческом объединении «Ассоциация розничных торговых сетей Беларуси» видят проблему в том, что фермерам зачастую удобнее продавать картошку в Россию или в Украину. Там платят сразу, а в Беларуси торговые сети по закону могут тянуть 20 дней, указывала Наталия Шаблинская, исполнительный директор ассоциации.

К тому же некоторые отказывались от подорожавшего продукта. Но цены только росли — вслед за расходами на топливо, электроэнергию, аренду земли.

По словам фермеров, пока выращивать картофель более или менее рентабельно. Но дешевле уже некуда — это грозит резким сокращением посевных площадей и оттоком рабочей силы.

«Сильно подорожал бензин, вырос курс евро. Стоимость пестицидов, необходимых для выращивания картофеля, увеличилась в два с половиной раза. А техника? Если трактор обходится на 20% больше, то в себестоимости будет 50−60%, ведь окупится он не сразу. Добавьте зарплаты работникам — их тоже надо повышать», — объясняет Галина Мантус, руководитель белорусского фермерского хозяйства «Фортуна Агро».

Продукты сильно подорожали во всём мире. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в октябре международные цены достигли максимума с июля 2011-го.

Однако картофель белорусам, считают фермеры, всё равно по карману. Бывало, что продавали ниже себестоимости — когда предложение значительно превышало спрос.

«Потребление — на 120 рублей в год на человека при сегодняшней цене (рубль за килограмм). Средняя зарплата в Беларуси — 1400 в месяц. Разве это дорого? Деревня не может отдавать всё задаром», — рассуждает Мантус.

Но есть и другая точка зрения. Как сообщил источник на рынке, возник сильный перекос, а потому государство должно вмешаться. «Бульбы в стране выше крыши. Но у нас нет нормального рыночного регулирования экономики. И мы должны сдерживать цены на социально значимые продукты. В первую очередь для своих потребителей», — указал эксперт.

Предложили меры

В Федерации профсоюзов Беларуси (ФБП) констатировали: дорожают и другие традиционные для белорусов овощи. Капуста — в два раза, свёкла — на 87%, морковь — на 70%. Причём с импортными продуктами это происходит не в такой степени.

«Профсоюзы неоднократно предлагали правительству принять меры для стабилизации цен на овощи. Безрезультатно», — подчеркнули в национальном профцентре. Дмитрий Шевчук, начальник главного управления социального партнёрства и трудовых отношений ФБП, считает, что пора говорить о долгосрочных контрактах.

«Тогда производители будут уверены, что их продукцию выкупят в течение сезона, причём по договорной цене. Потребителям это гарантирует товар и стабильную стоимость. Кроме того, для зимне-весеннего периода подорожания овощей (картофель, капуста, морковь, свёкла) нужно усовершенствовать формирование стабилизационных фондов», — пояснил Шевчук.

В России ситуация похожая. По информации Росстата, картофель прибавил 50%, морковь и свёкла — 30, а белокочанная капуста — все 100. Причины те же. Но добавился и неурожай. Поэтому запасы овощей в хранилищах будут таять, а цены — расти.