«Письмо Деду Морозу». Александр Бранкевич рассказывает подробности акции от газеты «Кур'ер»

Газета «Кур'ер» снова запустила традиционную благотворительную акцию для детей «Письмо Деду Морозу». Дедушка ждёт письма с историями о добрых делах от маленьких случчан. Ему интересно узнать, как вели себя и учились в 2021 году дети Слуцка, а также что они мечтают увидеть под ёлкой.
Подробности акции и как в ней поучаствовать, рассказывает Александр Бранкевич.
Ведущий: Александр Бранкевич, Видео: Глеб Рулёв
Ранее:
- Пора писать письмо Деду Морозу. «Кур'ер» запускает традиционную новогоднюю акцию для детей
- Деду Морозу «Кур'ера» пришли первые письма от слуцких детей. Фотофакт
- О чём пишут дети Слуцка в письмах Деду Морозу. И кто выступает спонсорами акции
Спонсоры акции «Письмо Деду Морозу»
К новогодней акции «Кур'ера» подключились предприниматели Слуцка, которые предлагают товары и услуги в разных сферах. Благодаря им ваши дети получат подарки и весёлый праздник.
1.Евгений Романов, ночной клуб Parking
- Адрес: ул. Виленская, 10.
- Телефон: +375 (33) 664 69 36.
2.Пассажирские перевозки «Фаворит 999»
- Телефон: +375 (44/29/25) 741 60 00.
3.Юрий и Алеся Некрашевич, автомойка «10-й городок»
- Адрес: ул. М. Богдановича, 19.
- Телефоны: +375 (29) 303 02 55, +375 (29) 543 02 55.
4.Сеть кофеен «ПРО КОФЕ»
- Адрес: ТЦ «Европарк», ул. Ленина, 156 (Слуцк); ТЦ «Бонус» (Минск); ул. Ленина, 14 (Солигорск).
- Телефон: +375 (29) 317 43 46.
5. Владислав Шилович, павильон аксессуаров для телефонов в ТЦ «Маяк»
- Адрес: ТЦ «Маяк», 1-й этаж.
- Телефон: +375 (44) 777 33 44.
6. IT-компания «Анализ и Дизайн ИТ»
- Адрес: ул. Ленина, 212.
- Телефон: +375 (29) 768 26 08.
7. Читательница газеты «Кур'ер» Алёна Аль Тани
8. Дмитрий Листопад, сеть магазинов «Еврооптика»
- Адрес: улица Парижской Коммунны, 2/1 (ТЦ «Маяк»).
- Телефон: 8 029 340 17 84.
9. Детский развивающий центр «Лесенка»
- Адрес: улица Парижской Коммунны, 2/1 (ТЦ «Маяк»).
- Телефон: 8 029 661 15 88.
10. Магазин товаров для праздника «Позитив»
- Адрес: улица Богдановича, 42 («Евроопт»).
- Телефон: 8 029 340 18 67