Декабрь пестрит смешными и абсурдными датами: День собутыльника, День сала, День почёсывания за ухом… На этой неделе можно даже совместить эти праздники. Вы имеете право на отдых: сядьте за компьютер, разогрейте в микроволновой печи обед, пригласите собутыльника, не забудьте угостить его салом и, почёсывая за ухом, обсудите хороший фильм или новости.

Какие праздники в мире и в Беларуси отмечаются на этой неделе, расскажет календарь дат. Читайте обзор «Кур'ера».

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6 декабря — День рождения микроволновой печи. В 1947 году была выпущена первая микроволновка, которая предназначалась для размораживания пищи в армиях США. Сегодня практически в каждой семье есть микроволновая печь, которая помогает сэкономить время для разогрева пищи или её разморозки. Первая СВЧ-печь была высотой около 175 см и весила 340 кг.

7 декабря — День собутыльника. Как бы непрезентабельно ни звучало название праздника, на самом деле он посвящён тому человеку, который не только в радостные моменты находится рядом, но и во времена грусти, отчаяния и просто плохого настроения. Тому, с кем можно поговорить «за жизнь» или просто помолчать о том же.

8 декабря — День сала. Праздник придуман, чтобы донести в массы информацию, как правильно использовать сало в процессе питания. Есть мнение, что оно полезнее масла и жиров. Сало содержит мононенасыщенные жиры, которые незаменимы для бесперебойной работы сердца. Отметить этот день просто: возьмите своё, если запаслись, или купите солёное сало и съешьте его со ржаным хлебом.

9 декабря — День рождения компьютерной мыши. В 2021 году ей исполняется 53 года. Первая мышь была помещена в корпус из дерева, с двумя железными дисками внутри, на которых она двигалась. Её изобретатель, 43-летний Дуглас Карл Энгельбарт, за изобретение получил $ 10 тысяч, которые ушли на первый взнос за загородный дом.

10 декабря — День прав человека. Именно в этот день в 1948 году ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека — эпохальный документ, в котором были провозглашены неотъемлемые права, присущие каждому человеку вне зависимости от его цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, социального и имущественного положения. В этом году День прав человека посвящён теме «Равенство» и статье № 1 Всеобщей декларации прав человека, которая гласит: «Все люди рождаются свободными и равными в своём достоинстве и правах».

11 декабря — Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой. Впервые он был проведён в 1998 году Всемирной организацией здравоохранения. Бронхиальная астма — это заболевание дыхательной системы, при котором периодически возникают затруднённое дыхание, одышка, удушье, приступы кашля или свистящее дыхание, слышное на расстоянии. В Беларуси более 70 тысяч людей страдают от этого заболевания.

12 декабря — День почёсывания за ухом. Неизвестно, кем и когда был придуман этот забавный праздник, но среди зоозащитников и владельцев домашних животных он прижился. Почёсывание провоцирует активность в целом ряде областей мозга (как у человека, так и у животных), среди которых — ответственные за мотивацию, чувство удовлетворения, чувство удовольствия. Причём с физиологической точки зрения больший эффект наблюдается тогда, когда человек почёсывается сам.