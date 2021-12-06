Налог на квартиры белорусов составит от 20 до 50 рублей

Дмитрий Крутой, заместитель главы Администрации президента Беларуси, в интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказал, сколько будут платить владельцы квартир в городах в результате отмены налоговой льготы, пишет БЕЛТА.

«Будут льготные категории, которые сохранятся. Его не будут платить ни пенсионеры, ни многодетные, ни инвалиды и другие социально уязвимые категории. Для остальных это будет ставка от 20 до 50 рублей в год. Поэтому сказать, что это уже какая-то неподъёмная или катастрофическая сумма для горожанина, невозможно. Но принцип справедливости будет в этом случае восстановлен», — сказал он.

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Планируется, что владельцы квартир в Беларуси с 1 января 2022 года будут платить этот налог в результате отмены действующей налоговой льготы на недвижимость.