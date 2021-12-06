Ещё один митинг, вывозной рейс и ящик с новогодней мишурой. Третьи выходные мигрантов на границе

Через два дня исполнится месяц, как в импровизированном лагере на белорусско-польской границе живут люди с Ближнего Востока. Что там происходило ранее, читайте здесь. «Кур'ер» узнал из СМИ, что было в минувшую пятницу и выходные (3−5 декабря).

Что случилось в лагере

В пятницу, 3 декабря, в «городок» мигрантов снова привезли гуманитарную помощь. Там были одежда, обувь, матрасы, подушки, одеяла и даже ящик с новогодней мишурой. Глава Белорусского Красного Креста украсил сосну на территории лагеря.

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В субботу детям в ТЛЦ раздавали мягкие игрушки. Белорусский Красный Крест сообщил, что тёплую обувь получили почти все обитатели центра. Мужчины в лагере начали ухаживать за бородой, а также научились готовить в военной печке.

Ещё в субботу мигранты провели в логистическом центре очередной стихийный митинг. Они заявили, что не хотят на родину.

Видео: Sputnik

В субботу из Минска в Эрбиль вылетел самолёт авиакомпании Iraqi Airways. На борту было 415 взрослых и 4 ребёнка до 2 лет. В общей сложности из Беларуси уже вывезли более 2,7 тысячи мигрантов. Ещё один рейс из Минска в Багдад запланирован на понедельник, 6 декабря. Он, предположительно, прилетит в Беларусь в 12.45.

Что обсуждали в «верхах»

Польша ведёт переговоры, чтобы на польско-белорусской границе её поддержали чешские и венгерские военнослужащие. Ранее в страну уже прибыли британские и эстонские военные.

Также в субботу польские пограничники заявили, что за сутки зарегистрировали 62 попытки мигрантов пересечь границу. За помощь нелегалам задержали четырёх человек: двух граждан Украины, а также граждан Афганистана и Польши.

В субботу в Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что украинский военный вертолёт Ми-8 во время учений нарушил границу и вторгся на территорию республики на глубину до 1 км. Позже украинская погранслужба опровергла это заявление. Представитель Мозырского пограничного отряда сказал, что белорусская сторона будет принимать «жёсткие ответные меры», если Украина снова нарушит государственную границу.