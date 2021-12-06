В декабре в Беларуси подорожает проезд в общественном транспорте. А что в Слуцке?

Телеканал СТВ сообщил в воскресенье, 5 декабря, что в Беларуси в этом месяце подорожает проезд в общественном транспорте. Официального решения пока нет. Жители Слуцка в соцсетях «Кур'ера» интересуются, а как будет у нас в городе.

У автобусного парка № 2, как сказали «Кур'еру», пока нет информации, когда и на сколько повысится тариф.

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Раньше талончики всегда дорожали ближе к концу года. В последний раз цена на проезд в городских автобусах в Слуцке поднималась 4 декабря 2020 года с 60 до 70 копеек. А до этого — 15 декабря 2019 года с 55 до 60 копеек. А ещё раньше — 25 ноября 2018 года с 50 до 55 копеек. И так далее.